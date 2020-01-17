地盤工認襲記者 求情指行為不可接受

被告傅仰金（45歲）昨由數名操福建話親友陪同到庭應訊，他報稱任地盤工人，承認兩項普通襲擊罪，即去年9月15日在北角新都城大廈外襲擊《南華早報》記者Dickson Antony Ian及一名不知名者。

稱遭黑衣人推撞辱罵 情緒失控

辯方求情稱，被告案發時正在回家路上，突遭數名黑衣人包圍及推撞，他一度逃脫，不久有一人辱罵他，令他情緒失控，先後襲擊該人及調停的記者。辯方承認，被告使用不合比例的武力襲擊記者，其行為不是社會可接受，但被告本性不壞，犯罪無預謀，望法庭念在他認罪，家中有兩名在學子女需照顧，判罰款或非監禁刑罰。

記者見打人欲調停 遭打下巴

控方案情透露，北角一帶於案發晚上發生大型示威，任職記者的事主正採訪，聽到有人大叫「打記者」，其後便看見被告對一名不知名者拳打腳踢。記者調停反遭被告兩度拳打下巴，事後需送院治理。

另外，涉及同一晚事件的地盤工人梁國偉（39歲）昨亦出庭應訊，他被指在北角益新洋樓外襲擊顏加星，被控一項普通襲擊罪。梁暫毋須答辯，以待索取法律意見，獲准保釋至2月27日等候再訊。

【案件編號：ESCC2670，2671/ 2019】

（反修例風暴）