水喉通炸彈案控兩人 一被告3家人被捕 農田泥土檢疑炸藥 技工即晚落案提堂

辯方：午問提堂否 警覆不會

被告黃偉然被控一項製造爆炸品罪，指他今年1月16日在上水沙頭角路吳屋村附近製造爆炸品，即俗稱DNT的強力炸藥。被告暫毋須答辯，還押至4月14日再訊，以待警方進一步調查，包括化驗搜獲炸藥、化學物品、電腦及電話。

案件昨晚9時20分甫開庭時，控方即解釋稱案件昨午有「飛躍進展」，警方搜獲強烈炸藥，被告亦於錄影會面有招認。辯方駁斥，被告原來的代表律師下午5時向警方問及被告會否提堂，警方稱不會，後來律師從記者收到相關消息，再三向警方確認，警方仍「十問九唔應」，多次追問後才確認。

警稱被告招認炸藥

辯方質疑膠袋全無泥土

據悉，警方周二於針對炸彈製造的行動中拘捕被告，同日在其屋內搜到膠袋裝有懷疑硫磺粉的黃色粉末、計時器、強力硝酸等；警方昨在屋外農田搜到紅色膠袋內裝有100克糊粉狀物體，被告招認為DNT烈性炸藥。

辯方質疑，疑裝有DNT的膠袋從農田挖出後全無泥土，匪夷所思；被告自行承認其為DNT，但他只有中五程度且文科出身；辯方又稱，被告在家人被捕後，在錄影前一度要求會見律師，但警方說「你唔承認啲嘢係你嘅，就做死你老婆同媽媽」。案件押後再訊。

另外，被告昨午由警方押回案發村屋搜查，他被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，警察搜查隊、警犬及快速應變部隊在場協助，村外則停泊10輛「豬籠車」，防暴警亦到場戒備，新界北總區刑事總部（行動）警司游乃強亦到場了解。探員進村屋搜查並檢走數箱證物，至下午約3時，爆炸品處理課人員到場，在村屋對出田地泥面下不足一呎搜出約100克、用膠袋裝着的黃色粉末及容器碎片，經初步檢驗，粉末相信為烈性炸藥，其威力及有效性有待進一步檢驗。

行動中人員拘捕一名27歲姓梁本地女子、一名53歲姓黃本地女子及一名47歲外籍女子，她們涉嫌「管有炸藥」及「藏有攻擊性武器」被捕，正被扣留調查。

【案件編號：FLCC261/2020】

（反修例風暴）