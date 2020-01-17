12泛民議員被逐 陸頌雄叫囂同離場

去年《施政報告》答問會，因抗議、規程問題而兩度暫停，當時林太只回應了3名建制派議員的提問；此情况昨日答問會未有再現，民主派在答問會開始前在會議廳前示威，高呼「五大訴求，缺一不可，林鄭下台」口號「迎接」林太，不過答問會大致順利舉行。被逐離場的序幕由公民黨郭家麒揭開，他離開座位高舉「魔鬼心腸 與民為敵」紙牌而被趕走；其後多名議員均因在座位上高叫而被逐。

許智峯質疑濫權 梁君彥指行為不檢趕人

林鄭月娥的「不接受香港出現警暴」論尤其刺激議員，議會陣線毛孟靜隨即因為高呼「講大話」而被逐離場，梁君彥指她多次使用「非議會語言」。公民黨楊岳橋斥林太「唔知醜」，並將「醜」字紙牌擲向地面，梁君彥指他將紙牌擲向林太，故逐他離場。許智峯多次質疑梁君彥濫權，梁君彥重申已作裁決，若不滿可另行跟進，其後指許「行為極不檢點」將他趕離場。許智峯離開會議廳時將標語牌擲向前，險中經民聯石禮謙。

建制派亦未能倖免，陸頌雄在座位上叫囂被逐。他其後稱正處理一宗因交通燈被毁而發生的致命交通意外個案，斥責民主派「害死年輕人」、「食人血饅頭」，自言會上激動，對梁君彥裁決縱有疑問但仍會尊重。

（反修例風暴）