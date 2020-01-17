建制質疑民生措施「何不區選前推出」

林太昨日在開場發言中稱，深層次問題亦涉及對社會公義、一國兩制信心、政府管治方式的關注，但強調房屋、貧窮仍是香港面對最嚴峻的民生議題，亦為部分民怨根源。

對於林太提出的10項民生措施，建制派陳凱欣稱是好事，但質疑若政府認為措施具迫切性，為何不能在去年10月《施政報告》中提出。建制派區選大敗，建制歸咎被政府拖累，何啟明說林太剛提出的措施是「正嘢」，但問為何不提早在去年區議會選舉前提出。

林太對此表示，去年做《施政報告》時，社會仍處於非常動盪時期，只能聚焦土地、房屋，但其後聽到意見，認為此時應加大力度，推出市民歡迎的民生、解困措施。她強調措施是為了市民，並無其他考慮。

容海恩批無回應民怨 問會否帶頭減薪

容海恩形容，反修例風波中「特首你和你的團隊其實要負上最大責任」，指現時民怨「爆煲」，特首提出紓民困措施，但無回應民怨。她稱2003年面對SARS、經濟爆煲問題，董建華率領團隊減薪一成，問林太及其團隊會否帶頭減薪。林太回應稱很願意考慮有何措施可令整個社會再次團結，冀給予時間考慮。

林鄭籲青年勿自毁一國兩制

民建聯蔣麗芸說，年輕人關注2047年問題、擔心屆時失去自由，及會否只有「一國一制」。林太稱，只要堅守「一國兩制」方針等，就有足夠理由相信會行穩致遠，「2047後是不會改變的」；她又呼籲年輕人珍惜一國兩制制度，「不要因為一時誤會，欠缺對一國兩制、對於《基本法》的理解，而破壞這個這麼重要的原則和方針，否則他們自己今日擔心會出現的情况，可能是由他們自己一手造成」。

（反修例風暴）