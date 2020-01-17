林鄭稱不接受「警暴」說法 8．31穿頭學生轟二次傷害

檢討委員會人選盼下月公布

民主派議員昨日要求林太成立獨立調查委員會，林太未有回應；她說正邀請社會領袖、專家及學者組成「獨立檢討委員會」，籌備工作及人選接近完成，期望下月公布。

赴立會先提止暴 稱警被抹黑

自言「非常愛護青年人」

林太昨在開場發言稱，政府工作不能鬆懈，其間先提「遏止暴力」，接着提「扶持經濟」及「防控疾病」。她又說，經過7個月社會撕裂，要重建互信恐怕需要更長時間，呼籲市民勿因社會事件持不同立場而破壞彼此關係。

不過，面對民主派議員對警暴問題的質疑，林太立場強硬。公民黨黨魁楊岳橋批評，林太稱要重建法治，卻對「警暴」視而不見。林太稱不接受有出現「警暴」的說法，指警隊為執法機關，「如果無人犯法，警察怎麼會去執法呢？」她反指數月來看見警隊不斷被抹黑、妖魔化，相信目的是削弱其執法能力，「最喜歡見到（這情况）的是什麼人？一定是犯法的人」。

議員指撤控證警濫權

林鄭提「起底」回應

林太去年10月接受電台訪問時曾說，她支持警隊執法，但並非「盲撐每一位警務人員，每一個行動」，又說「不會容忍任何暴力問題，包括警察」。

民主黨尹兆堅在會上指出，多宗案件均有被告在上庭後，律政司及警隊因無合理證據而撤控，認為是警察濫權鐵證，斥林太縱容警暴、敵視香港青年人，「你會否擔心落地獄？」林太反駁，指大量「起底」將數千警務人員及其家屬個人資料放上網，是精神上的暴力，又強調律政司檢控不受干預，自言「我本人是非常愛護青年人」、每份《施政報告》都為年輕人提出更多措施。她反指每次議員開口說「警暴」、「解散警隊」時，對香港損害非常大。尹兆堅聞言直斥，其言論仍是支持警察濫權，追問林太「你何時死？你死了才可以落地獄」。

林鄭：無人犯法，警怎會執法

學生轟視所有年輕人罪犯

中學生Ken（化名）去年8月31日在港鐵太子站被警員打穿頭，需縫14針並留院9日，他稱昨日聽到林太言論後在家中「『吓』出聲」，認為自身例子是最明顯的警暴證據，因當日他無做犯法行為已被打到頭破血流，「在港鐵站無犯法、無使用暴力，就這樣被對待，不是警暴是什麼？」Ken直斥林太的言論對他及其他警暴受害者是「二次傷害」。對於林太「無人犯法，警察怎會執法」的說法，他批評是把所有年輕人看成罪犯，認為林太屢次說出煽動言論，是繼續撕裂社會，強調會繼續民事索償，揭示政府說謊。

容海恩批至今無人問責下台

不少議員亦關注官員問責事宜，屬建制派的新民黨容海恩質疑，至今整個政府都無人問責下台，「你常說問責，你們如何向公眾交代？」林太就說：「我覺得在這時候亦是一種責任的承擔，所以這工作我們會繼續努力去做。」

民權觀察發言人王浩賢稱，林太僅稱警隊維持治安重要，卻無強調執法需要按法律及程序而行，令人認為其立場偏頗；又說太多新聞片段可見，警方以警棍打頭等個案反覆出現，「特首好像完全看不見」。

（反修例風暴）