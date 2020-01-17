監警首階段報告公布無期 稱延遲因工作權力被覆核 湯家驊：兩者法理無衝突

泛民質疑找藉口 特首辦：尊重決定

特首辦回應稱，尊重監警會的決定。警務處長鄧炳強昨午在中西區區議會後，被傳媒問及對監警會報告有何看法時表示，目前未有機會看到報告，報紙上的轉載亦未知對錯，不能評論。

監警會首階段審視報告針對6月9日、6月12日及7月1日的警民衝突。監警會主席梁定邦周一（13日）稱，專案小組已寫起數百頁報告，正做核實工作，但因部分稿件仍未完成，原定本月底提交報告，要推遲至2月初。

高院上月批出覆核許可

梁定邦周一稱下月初交報告

社工呂智恆去年10月入稟提司法覆核，稱監警會主動介入調查社會騷亂事件，乃越權及違反《監警會條例》，因條例沒賦予會方主動調查權，高院上月底批出司法覆核許可。據了解，目前該案仍未排期審理。

召特別會議：裁決後再定發布安排

監警會昨召開特別內務會議檢視工作進度，稱討論一宗針對監警會審視工作權力的司法覆核申請的影響。監警會稱，法律顧問認為，鑑於司法覆核申請已進入司法程序，除非在法庭聆訊期間，否則會方不宜就該覆核發表評論，經討論法律程序，並考慮覆核結果可能帶來的影響後，會議一致通過，「不宜按原定計劃發布首階段報告」，待司法覆核裁決後再作決定。監警會續稱，對此深表遺憾，明白及早決定發布報告符合公眾利益，將竭力尋求司法覆核聆訊早日獲得裁決，並會在法庭判決後盡快決定發布報告的安排。

民主黨議員涂謹申認為，梁定邦作為資深大律師，理應檢視過監警會是否有職能審視反修例事件，若認為無權應一早停止工作，而非在首份報告已完成之際叫停，質疑監警會以司法覆核為由延遲公布是藉口，亦令公眾對政府在監警會報告後成立獨立調查委員會的期望徹底落空。他認為，即使監警會公布報告，亦不會對司法覆核案造成不可逆轉的影響，加上有人疑泄漏報告內容，不少地方涉批評警方執法，懷疑監警會配合政府以不影響警方士氣為最大考慮，才推遲公布。

另一民主黨議員林卓廷認為，司法覆核官司若上訴至終審法院，一般以年計算，相信監警會報告會胎死腹中，認為政府應馬上成立獨立調查委員會回應市民訴求。

湯家驊認為，司法覆核案將調查監警會是否越權調查，若法庭未開審前監警會就公布報告，「似乎會對法庭不尊重」，認為監警會延遲公布報告是尊重法治。但他亦指出，法庭未有頒禁制令，無禁止監警會公布報告，監警會可向法庭申請盡快審理該案，以期盡快公布報告。

有接近監警會人士指出，梁定邦關注司法覆核案對檢視報告的影響，擔憂監警會今次有向公眾蒐集反修例運動的資料（data collection），或會被界定為調查，由於監警會無法定調查權，報告或會受法律挑戰，需釐清情况，昨交由大會決定，最終拍板延遲公布報告。

截至上月中，監警會已收到逾1400宗涉及反修例運動期間對警員的投訴。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676