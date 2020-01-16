醫局拒赴區會講疫情 議員：政府憂口徑不一

【明報專訊】屯門區議會前日（14日）召開特別會議跟進武漢嚴重肺炎。該區區議會副主席黃丹晴向本報稱，特別會議邀請衛生署及醫管局代表出席，他引述屯門醫院人士稱，醫管局本想派員赴會，但食物衛生局認為食衛局及衛生署每日有統一公布，「局方害怕口徑不一致」，最終衛生署及醫管局雙雙缺席會議，僅以書面回覆區議會。會上議員通過臨時動議，譴責衛生署及醫管局沒派代表出席會議交代情况。
區議員：如想口徑一致可先協調
黃丹晴批評「害怕口徑不一致」並非缺席理由，「如想統一口徑，可以赴會前協調」；武漢肺炎事態嚴重，書面回應太過籠統，不及議員親自提問針對問題。
食衛局：衛署醫局全力防疫未能赴會
本報向食衛局、衛生署及醫管局查詢。食衛局回覆時未有正面回應有否以「害怕口徑不一致」為由，要求衛生署及醫管局不派代表出席區議會會議，但表示局方已經與多個政策局、部門、醫管局及多名專家舉行多次會議，檢視本港就武漢市出現的肺炎病例群組個案的預防措施，局方正與衛生署和醫管局全力處理有關事宜，因此相關部門未能出席周二（14日）的屯門區議會會議。
衛生署同樣回覆稱，由於署方人員全力處理有關湖北省武漢肺炎病例群組個案，未克出席屯門區議會會議，但已提供書面回覆。
屯門醫院發言人則回覆稱，醫管局希望在整理資料後才將最新情况向區議會作全面匯報，故未克出席會議，院方已向區議會提供書面回覆。