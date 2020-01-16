專家促入境健康申報 官稱量體溫較客觀

再增5懷疑個案 累計76宗

本港昨日新增5宗武漢新冠狀病毒的懷疑個案，年齡介乎2至68歲，累計呈報增至76宗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，本港對懷疑個案定義已較闊，只要曾到過武漢，不一定到過街市的患者都要監察，暫時未需要調整檢測準則；被問會否做健康申報表，她說目前各口岸已會為每名入境者檢查體溫，而這量度較為客觀。

港大教授：填表可追蹤接觸者

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，內地公布多少資料和何時公布資料，香港無話語權，泰國確診個案顯示可能有其他病毒源頭，故促請港府在口岸要求旅客填寫健康申報表作「多一重保障」。

港大公共衛生學院教授潘烈文稱，申報表可要求填寫旅遊史、聯絡地址和電話、同行者等，有需要可追蹤接觸者。

立法會議員陳凱欣認為，本港呈報準則應由到過武漢，擴大至到過內地並出現相關病徵者。不過，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，應待內地其他城市都出現新冠狀病毒感染時，才擴大監察至內地返港並出現病徵的人，萬一數量大，可在口岸設指定門診處理這群病人。

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，公院共有500張負壓隔離病牀，現時使用率少於六成，逾200張牀可隨時使用，若有需要可將部分病人轉到有療養病牀的醫院，調動病牀作隔離。

路透社報道，美國疾控中心昨日提醒國民，前往武漢避免與動物、動物市場或動物產品接觸，及採用相應的預防措施；又提醒到武漢後若有不適需求醫。

（武漢肺炎）