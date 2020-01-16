肥胖高齡慢性病者高危 患者痰發現病毒

港專家推算潛伏期兩周內

武漢代表團成員、衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，41名化驗室確診的病人介乎20多歲至70多歲，當中40至69歲患者佔大多數，男性居多，最早發病日期為上月8日，最遲為本月2日。她說，大部分患者長時間逗留華南海鮮城，難確定潛伏期，據個別個案推算介乎數天至十數天，在兩周內。

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，患者主要是輕微至中度肺炎，一人同時驗出呼吸道合胞病毒，另有人出現二次細菌感染，7至8人情况嚴重，年齡介乎40至78歲，嚴重者X光肺片發現「玻璃狀」，即肺泡被發炎分泌物填滿，有患者出現肝、腎衰竭，兩人需用人工心肺機，患慢性疾病、高齡及肥胖都是感染後成嚴重個案的高危因素。已去世病人為長期病患者，因家屬不同意而沒有驗屍。

賴偉文續稱，患者咽喉分泌、痰及血液都有病毒，普遍白血球數量屬正常或偏低，淋巴細胞亦比正常少，與在SARS等病毒引起的肺炎情况相似。治療方面，他說內地主要為患者提供支援治療，包括提供氧氣及靜脈注射等，使用類固醇有幫助。

7至8嚴重個案 兩患者需人工肺

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，17%病人嚴重，兩人用人工心肺機，新病毒的病徵不算輕微，痰帶病毒反映有可能透過這途徑傳人。他接獲內地消息指出，因未有隨機對照試驗看利巴韋林和蛋白酶抑制劑對冠狀病毒的治療成效，加上重症佔少數，所以內地無試用這兩種藥；其後內地發現「玻璃狀」肺炎個案就使用類固醇，雖減發炎徵狀但會令身體清除病毒速度減慢，不敢用太多，內地下一步會試用干擾素。

德國柏林夏里特醫學院（Charité）病毒研究所所長德羅斯滕（Christian Drosten）接受德新社訪問表示，武漢新冠狀病毒與SARS病毒相似。他說，據現有資料，病毒引起發燒及肺炎，「上呼吸道不受影響，例如沒流鼻水」；病毒由一個人肺部傳到另一人肺部，較透過打噴嚏時的飛沫傳播困難。

（武漢肺炎）