港記招前內地始披露夫婦感染 議員斥隱瞞

【明報專訊】疫情資料要盡快公布才能助各地共同防疫，但外界對武漢新型冠狀病毒的疫情要「旁敲側擊」，除了泰國衛生部揭發當地患者沒到過華南海鮮批發市場（海鮮城），可能有另一個疫點，武漢患者的流行病學資料的詳情亦要在港府考察團返港後才公之於世。同時，武漢衛健委上周六已公布1月3日後無新病例，但一直只稱無明確人傳人證據，無交代有夫婦感染，即不排除有限度人傳人的個案，直至昨日、即港府考察團返港開記者會前才公布該對夫婦的消息。有民主派立法會議員批評，內地隱瞞疫情，影響本港防疫部署。
上周六稱1月3日後無新病例
2013年內地爆發H7N9禽流感，據當時報道，早在2月底已有人在上海入院，但當局3月底才公布。今次武漢爆發新型冠狀病毒，據武漢衛健委，病例最早在12月8日發病，當局在約大半個月後的12月31日公布疫情。不過，連日來的官方通報中，流行病學資料不多，當局只稱部分患者為華南海鮮城的經營戶，未發現明確人傳人證據。
世衛稱或人傳人 武漢翌日凌晨發稿
不過，世衛前日稱病毒有可能人傳人，促各地醫院防範。武漢衛健委昨日凌晨發稿，透露有家庭群組個案，又首次承認「不能排除有限人傳人的可能」。
公民黨立法會議員郭家麒稱，內地理應一早知道患者中有夫婦而妻子未到過華南海鮮城，即一早掌握可能人傳人證據，但隱瞞至今才公布，做法「講唔通」，對本港部署防疫措施有很大影響。
立法會議員陳凱欣認為，暫未清楚染病夫婦病情，若兩人需插喉，內地當局或未能向他們詢問相關資料，故影響通報時間。但她認為，副食衛局長徐德義等人周一到武漢，當時理應已知有家庭群組，但沒有即時在當地向傳媒公布，等到昨日才開記者會交代，做法有欠透明。