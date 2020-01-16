港記招前內地始披露夫婦感染 議員斥隱瞞

上周六稱1月3日後無新病例

2013年內地爆發H7N9禽流感，據當時報道，早在2月底已有人在上海入院，但當局3月底才公布。今次武漢爆發新型冠狀病毒，據武漢衛健委，病例最早在12月8日發病，當局在約大半個月後的12月31日公布疫情。不過，連日來的官方通報中，流行病學資料不多，當局只稱部分患者為華南海鮮城的經營戶，未發現明確人傳人證據。

世衛稱或人傳人 武漢翌日凌晨發稿

不過，世衛前日稱病毒有可能人傳人，促各地醫院防範。武漢衛健委昨日凌晨發稿，透露有家庭群組個案，又首次承認「不能排除有限人傳人的可能」。

公民黨立法會議員郭家麒稱，內地理應一早知道患者中有夫婦而妻子未到過華南海鮮城，即一早掌握可能人傳人證據，但隱瞞至今才公布，做法「講唔通」，對本港部署防疫措施有很大影響。

立法會議員陳凱欣認為，暫未清楚染病夫婦病情，若兩人需插喉，內地當局或未能向他們詢問相關資料，故影響通報時間。但她認為，副食衛局長徐德義等人周一到武漢，當時理應已知有家庭群組，但沒有即時在當地向傳媒公布，等到昨日才開記者會交代，做法有欠透明。

明報記者

（武漢肺炎）