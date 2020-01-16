內地不排除新病毒有限人傳人 夫婦染疫妻未去過海鮮城 港專家憂另有疫點

夫海鮮城工作 妻遲5天病發

食物及衛生局副局長徐德義率醫管局和衛生防護中心代表本周一和周二到武漢考察，昨日開記者會交代詳情，隨團的衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，41宗確診者中，70%報稱曾到海鮮城，其餘報稱未去過或因病情嚴重未能接受調查。她又稱，當地有兩宗涉5人的家庭群組個案，包括一對夫婦，丈夫在海鮮城工作，妻沒到過該街市，病發日期較夫遲5天。

三成患者沒到市場或未能說明

張竹君說，有可能是丈夫帶了受污染物件回家致妻感染，也可能是夫傳妻的人傳人個案，但暫無醫護及其他密切接觸者感染，相信此病毒持續人傳人風險不高。另一宗家庭群組為一對父子與侄，3人同住及經營店舖，病發日很近，估計共同感染病毒機率較大。

海鮮城枱地驗出病毒 有售野味

張又稱，華南海鮮城有海鮮檔的枱、地、手套等環境樣本驗出武漢新冠狀病毒，反映環境受污染。她亦確認該處有售野味，該街市除了有水產、禽鳥，亦有竹鼠、蛇、獾和刺蝟，至於什麼動物帶病毒仍在調查，大部分病人稱是售賣水產非野味。

泰確診者曾到海鮮城以外武漢街市

台灣疾管署長周志浩昨日說，世衛研判夫妻病例或有限度人傳人，意指1米內親密接觸逾10分鐘，日常生活接觸不易傳染。泰國傳染疾病局總監Sopon Iamsirithavorn向本報稱，在泰國確診的61歲中國籍女患者至昨仍留醫，她稱曾到武漢家附近的小街市，但未透露確實位置，與她同行的5名家屬沒病徵，且病毒測試呈陰性。

港專家促抽樣查內地其他街市

食衛局昨晨開專家會議聽取考察團的匯報，參與會議的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，張竹君於會上透露患病的妻子坐輪椅，沒到過海鮮城，會上專家相信新病毒能有限度人傳人。許樹昌續說，冠狀病毒很小機率與水產掛鈎，水產檔環境受污染可能與運貨過程有關，而泰國的個案和可能三成病人沒去過海鮮城、未有其他緊密接觸者或醫護有病徵，相信海鮮城以外有其他街市也受病毒污染，促當局在內地其他街市抽取環境、動物樣本調查病毒來源，若找到病毒需封閉污染的街市調查，「這場火若找不到病毒來源，是撲不熄，隨時再來」。

港大公共衛生學院教授潘烈文亦說，無醫護且少密切接觸者感染，反映病毒在社區人傳人效率較低，更大可能在武漢有其他街市有動物受新病毒感染，「會否其他野味市場都有新病毒？需要調查」。潘推測，新冠狀病毒來源是非日常食用的哺乳類動物，如發現時，要捕殺受感染動物防病毒擴散。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信，在水產檔環境驗出病毒，或是病人上班時咳等污染環境，新病毒最大可能由蝙蝠傳給野味動物後傳人。

衛署函衛健委 索病毒提取物助測試

衛生署已去信國家衛健委，盼可分享病毒核酸提取物和核酸測試試劑，潘烈文稱當取得提取物後，可驗證新冠狀病毒針對性快速測試的準確度。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676