林鄭不考慮減單程證額 長實趙國雄：值得研究

林太昨於行會前見記者，被問到是否有可能削減單程證時，她稱單程證設立是為家庭團聚，社會必須尊重，若此時改變政策或名額會帶出信息，「就是我們可能將社會上看到的某一個問題、某一個現象，推給單程證家庭團聚的政策上，所以這並非一個我們現時正考慮的方案」。林太又稱，過去兩年沒有用盡單程證每日150個配額，因不希望造成太多人利用單程證來港定居的現象。

新鴻基聲明：郭基煇個人觀點

新鴻基地產則再發聲明，強調建議純屬郭基煇以個人身分提出的觀點，集團未曾就相關政策研究，並尊重現行相關制度安排，由兩地政府按政策需要決定。

綜合兩名消息人士說法，郭基煇的提案本不公開，惟有媒體獲得提案並報道。有指郭的舉動觸動內地神經，亦引發林太昨日說明建議不是政府考慮中的方案，其後新鴻基即發聲明澄清；地產界人士解讀，聲明是與郭基煇割席。

林鄭稱不知監警會報告內容

此外，被問到有報道引述監警會報告料將指向警方不足，會如何處理；林太稱監警會主動引用其法定職權撰寫報告，「特區政府、我本人都不知道監警會報告現時的內容」，不回應揣測性內容，並強調很重視監警會此項工作，會認真研究報告內容。

對於終院首席法官馬道立前日在法律年度開啟禮上，稱會研究延長審訊時間處理反修例風波的案件，林太稱對於司法機構提出不同措施以加快審訊極之感激，最重要是確保公平審訊；並稱若有其他構思，行政當局在提供額外資源上定會完全配合。