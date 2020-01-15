助換數碼電視機頂盒 料8萬戶受惠

預算4.5億 關愛支付

商務及經濟發展局長邱騰華及香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉昨公布「關愛基金數碼電視援助計劃」詳情，申請期由昨天起至明年7月15日，只要是模擬電視用戶，並正受惠於綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、學生資助計劃或公立醫院及診所醫療費用減免的其中一項政府資助；或過去3個月平均每月住戶入息不超過住戶入息中位數75%，即合資格。合資格住戶可獲發數碼機頂盒，或一台數碼電視，大小可選24吋或32吋。

邱騰華指出，據最新調查顯示，截至昨日有92%的住戶已用數碼電視，4%仍使用模擬電視，約有10萬戶。當中8萬戶因低收入或年長而無法更換數碼電視。

計劃預算的4.5億元來自關愛基金，由社聯負責推行。平均計算，每戶資助額為逾5600元。

蔡海偉表示，開支根據每個申請個案而計算，由於合資格住戶的人數較預期少，很大機會不會用盡撥款。他又指出，社聯早前公開招標，中標者為香港電訊，將提供包括上門安裝、調校頻道、回收舊電視及3年定期保養。商經局則表示，社聯會以實報實銷方式，按照實際開支獲得撥款，餘額將會撥歸關愛基金。

社聯轄下100個地區服務單位將協辦申請。住戶可到計劃服務單位、民政諮詢中心索取或網上下載表格，填妥後連同香港身分證副本，交到服務單位或郵寄表格均可。