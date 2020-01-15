政府5招撐勞工 法定假擬增5日 林鄭：無與商界討論 商界：會想方法配合

勞工界與商界過去就增加法定假期商討多年沒有共識，勞福局長羅致光更曾於立法會表示議題難度相當高。特首林鄭月娥昨稱，現時估計約30%勞動人口只享有12天的法定假期，估計如一次過增加5天假期至17天，將令企業員工成本上漲1.7%。她說，政府現時立場是希望可逐步增加法定假期，但她明白在經營困難的中小企會有焦慮，強調會繼續與商界有商有量，亦會邀請勞顧會商討，政府傾向促成，估計過百萬僱員可受惠。

林太於記者會上表示，並無就此與商界展開討論，並表示仍未到適合階段，難以談及政府以何種形式「落水」，但說「起碼大家有個希望，知道這件事是會發生」。

勞工界憂政府輕視難度 促多游說

勞顧會成員、工聯會鄧家彪稱，勞顧會上月討論過法定假期議題，當時不見政府有意推進。他說，現時只待商界點頭，期望政府多游說，但憂慮政府輕視當中難度。勞工界議員、勞聯潘兆平形容，這是「遲來的建議」，對此表示歡迎，但擔心勞資雙方相當難有共識，因早前勞顧會勞方委員要求增加相關議程討論，資方都反對，他希望特首能加大力度推動。

廠商會：最少應分兩階段推行

中華廠商聯合會會長吳宏斌回覆本報表示，政府之前與商界已有相關諮詢。他認為，雖然目前仍存在勞動力短缺，對人才要求仍高，覺得商界可與政府協調，故建議最少應分兩階段推行措施，讓商界有較充足時間適應及填補人手。工總名譽會長郭振華亦表示，政府大力度推行下，商界會想方法配合，認為員工成本並非首要考慮，而是希望新增的法定假期不一定與公眾假期設於同一日，讓飲食業等行業更容易找替工。

代供積金最快2024年推

低收入僱員或自僱人士福利上，林鄭月娥建議，為目前約20萬名月入少於7100元（獲政府豁免強積金供款）者，代供5％供款，涉及額外經常開支約6億元。不過有關措施須待2024年推出「積金易」後才可實施。

中大工商管理學院高級講師李兆波表示，對完全沒有強積金供款、沒有積蓄的人而言，政府代供強積金僱員部分的做法，有如幫他們儲錢，退休後生活「點都好少少」。他估計，政府或預計是次的受惠群組，退休後或需政府的社會福利保障，現在提早支援是希望減輕未來的社會成本。

林太亦宣布，建議關愛基金為失業者擬定新現金津貼計劃，由今年4月1日起的一年內，失業一個月或以上、且在4月前已透過領取職津或學生資助可認證屬「有需要」的人，可獲發最多3個月的現金津貼。就業不足者亦可申領現金津貼，細節稍後公布。上述兩項措施均希望可於今年10月實施。

明報記者