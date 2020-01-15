市建周松崗：將向政府建議長遠首置計劃

市建局去年初以市價六二折推售首個首置上車盤，即位於馬頭圍的「煥然懿居」，共450伙，售314萬至661萬元，最終共收逾2.08萬份申請表，超額申請逾45.2倍。

周松崗在《明報》撰文稱，未來數年會善用資源，推動五方面工作，加大市區更新力度，包括提供更多資助房屋，以滿足市民需要。他提到，煥然懿居深受首置市民歡迎，市建局將向政府建議一個較長遠的首置計劃，提供更多以折扣價推售的資助出售單位。

周松崗承認此舉會令市建局收入減少，及有可能拖慢市區更新步伐，需善用資源，小心平衡。消息稱，周所提的「較長遠」是指發展首置盤會有持續性及具體安排。

改重建模式 未來10年每年建2100伙

周松崗又稱，市建局未來會減少單一或三兩幢樓宇重建的模式，會以整區作宏觀更新及大型規劃，以釋放舊區土地的發展潛力，預計未來8至10年每年可建逾2100個新住宅單位，數量是過去6個年度的2.5倍。

此外，市建局已在九龍城物色兩個地段作重建公務員合作社樓宇的試點，周松崗稱籌備工作進入最後階段，當中部分收回的土地將預留作興建公營房屋，估計重建後公私營單位總數逾3000個。

過渡房屋供應方面，他稱市建局會協助非政府機構提供工程技術支援等，並探索更創新的設計方案，以加快過渡房屋項目的規劃和建造。另外，因應樓宇老化愈趨嚴重，市建局亦會增撥資源，加大力度推動樓宇復修。

料未來5年現金支出600億

周松崗稱，以上5項工作對市建局的財政構成壓力，未來5年現金支出達逾600億元，預計3至4年後出現流動資金短缺，局方會適時在金融市場舉債。

市建局非執董胡志偉認為，在首置盤納入恆常供應的資助房屋下，市建局作為可引用《收回土地條例》收地發展的公營機構，有責任肩負更大社會責任，提供更多資助房屋，而非將所有重建項目發展豪宅。另一名非執董鄭泳舜亦支持市建局興建更多首置盤，但由於市建局是自負盈虧，期望政府增加資源作支援。