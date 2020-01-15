拆局：政府打倒昨日的我 泛民料租管空頭支票

稱違自由經濟 三屆政府曾說不

自租金管制及租住權保障分別於1998年及2004年取消後，要求重推租管一直是民間基層團體爭取的重要訴求，惟經歷三屆政府，負責房策的官員均表明無意重推租管及推出租金津貼，主要論據不外乎立法管制樓宇租金水平，有違自由經濟運作；又或引致租盤供應減少而令業主加租，政府不想「好心做壞事」。

據了解，政府去年公布施政報告前夕，確曾研究過劏房租管的可行性，最終無採納。不過，上任後表明無意重推租管的運輸及房屋局長陳帆，去年11月回應時口風轉變，稱會就租津和租管對租金的影響，與勞工及福利局合作研究。政府消息亦稱，因應推出租津，為求令目標住戶受惠，故此要一併研究推出租管。

料修例難本屆政府完成

民建聯鄭泳舜說，一直向政府表明需要租津、租管及過渡房屋三管齊下，才能協助逾8.6萬個劏房戶，政府終考慮研究劏房租管，是意識到只推租津未必完全起到作用，希望當局盡快完成研究，與明年下半年推出的租津一併實施。

民主黨尹兆堅稱，政府一年後才完成劏房租管研究，料修例需時，未必可趕及本屆政府任內完成，質疑當局採取拖延戰術，只是開出「打折扣的空頭支票」。

明報記者