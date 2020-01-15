劏房戶：津貼太少 增建公屋更實際

稱對紓緩居住壓力毫無幫助

69歲的標叔與妻子及9歲女兒居於深水埗舊樓一個60多方呎的劏房，廚房及廁所在同一角落，環境惡劣。標叔說2016年初居住該劏房至今，當時以三人家庭名義申請公屋，至今近4年仍沒回音。他說房間狹小，女兒放學後要在牀上做功課，平日只能在廁所旁的廚房煮食及用餐，有時廁所的臭味令他難以忍受，夏天更會遭木蝨叮咬，難以安睡。

標叔患高血壓、膽固醇高等長期病，且左眼失明，沒有工作能力，一家倚靠妻子任職售貨員約1.6萬元月入維生，5000元租金已用去約三分之一，連同女兒生活費、書簿費等，一家生活幾近沒有餘錢，家具均由社區組織協會或不同人捐贈。

以標叔目前情况，若政府參考綜援租金津貼上限的一半提供現金津貼，預料他一家可獲約2477元。標叔認為政府的津貼金額太少，對紓緩居住壓力沒任何幫助，「你畀間屋（公屋）仲多謝過你畀呢啲錢（生活津貼）我……即使是編配公屋凶宅給我都不介意」。他認為新界有大量閒置土地未有發展，政府應收回這些土地加快興建公屋，才是切實協助基層家庭之舉。