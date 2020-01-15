研劏房租管 輪候公屋明年發津貼 逾9萬戶受惠津貼 不包年輕單身者

林鄭：沒有租管 現金援助難到位

特首林鄭月娥稱，目前公營房屋供應不足，估計約8.65萬戶居於劏房，承擔沉重租金及不利的租務安排。她說，在欠缺適當租管下，政府為住戶提供的任何援助如現金津貼、水電費補貼等，都難令目標住戶受惠，故宣布由運房局成立工作小組，研究針對劏房推行租務管制的可行方案。

須輪候逾3年 四口戶料收2637元

目前公屋平均輪候時間達5.4年。林鄭月娥稱，在公屋供應未到位前，為紓緩基層家庭租住私樓的壓力，宣布為輪候公屋逾3年、符合申請資格的非綜援住戶提供現金津貼，直至獲得首次編派公屋為止，估計約9.19萬戶受惠，津貼額會參考綜援租金津貼上限的一半，即單身者約942元，而二人、三人及四人家庭分別為約1897元、2477元及2637元；料明年下半年推出試行計劃，實施3年後檢討，估計開支達28.2億元。

至於沒申請公屋或輪候公屋未滿3年的非綜援低收入住戶，政府會研究放寬他們申領「在職家庭津貼計劃」的入息上限，讓他們可領取更高額的職津，料明年下半年推行，約9000戶受惠，涉款1億元。

3年過渡房屋目標 1萬增至1.5萬

過渡房屋方面，政府亦提高供應目標，由3年提供1萬個單位，增加至1.5萬個。林鄭月娥稱，其中有2000個單位，將建於多幅現時未有發展時間表的「政府、機構或社區」用地上。

學者：劏房租管切中要害

城市大學公共政策學系特約教授劉國裕稱，政府針對劏房研究租管方案是「切中要害」，因劏房戶租金加幅遠超通脹，而且租住年期缺乏保障，促政府盡快完成研究。他認為，雖然政府增加過渡房屋供應，但更需回應公眾關注，建議政府加快引用《收回土地條例》收回新界閒置農地發展公營房屋。

社區組織協會認為，政府應加快租管研究，並將適用範疇擴闊至牀位、天台屋等其他「不適切居所」，讓更多基層市民受惠；社聯亦認同有必要在劏房市場實施租管。

建制冀租津租管雙管齊下

泛民憂津貼推高劏房租金

工聯會郭偉強認為，希望租津與租管雙管齊下，並涵蓋「炒水炒電」，避免業主以濫收水電費等方式加租。民建聯柯創盛對政府推出租津表示歡迎，但他認為中產家庭亦面對高租金問題，促政府提出「租金扣稅額」，並將過渡房屋納入長策。民主黨尹兆堅擔心若政府只推出租津而未及時推出租管的話，反令劏房租金上升，住戶最終得不償失。

明報記者