學者憂開支隨人口老化再增

林鄭稱萬億儲備可保財政穩健

陳茂波早前估計，本財政年度赤字將不超過本港GDP的3%，即不多於800億元。截至2019年11月底，本財年首8個月錄得赤字1452億元，但稅收一般會在財政年度末段入帳。政府新推的10項民生政策將增加政府逾百億元經常開支，林太表示，增加的開支確會影響公共財政，但香港由2003年起無出現赤字，積累了過萬億儲備，公共財政相當穩健。她續稱，香港優勢仍在，只要能遏止暴力、走出困局，香港經濟可回復理想，認為公共財政於未來仍可保持穩健。

關焯照倡推措施刺激消費

經濟學者關焯照表示，政府部分新推的紓困措施，例如「2元乘車優惠」受惠門檻降至60歲，對政府中長遠的財政負擔造成壓力，因本港人口老化，日後的開支會增加，「但長遠要拎走這些措施是有困難的」。關質疑「2元乘車優惠」未必可幫助長者找工作，因現時很多60至64歲市民都是在職。他又說，這些措施對支持經濟周期是無幫助，認為政府反而應推出更多刺激經濟和消費的措施。

根據政府統計處2017年公布的《香港人口推算2017-2066》，本港長者人口（65歲或以上）會由2016年的116萬（佔人口比例16.6%），升至2036年的237萬（佔人口31.1%），長者人口超過230萬的情况將維持至少30年。