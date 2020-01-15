長生津改革 林正財周永新稱近「全民退保」

長生津前身為俗稱「生果金」的高齡津貼，2013年由時任行政長官梁振英推出，分設「高額津貼」及「普通津貼」兩項，現時資產不超於15萬元，可申請3585元的高額津貼；資產不超34.3萬元，則可申請2675元普通津貼。

林鄭月娥是次建議再把兩項津貼合併，把津貼金額劃一為3585元，並大幅提升資產上限至50萬元，預期有約5萬名現領取普通津貼的長者，每月多領取910元，亦增加約10萬名長者符合資格領取津貼，預計額外經常開支約50億元。

社協：最終目標仍是全民退保

行會成員林正財表示，社會過去一直不斷要求政府實施「全民退保」，今次「改革長者生活津貼計劃」，其金額和受惠人數，幾已貼近早年周永新教授提出每名長者可獲約3000多元的「全民退保」建議。社區組織協會支持劃一長生津金額，以及提升資產限額，但認為長遠應以訂立全民退休保障為最終目標。

憂財政負擔 周籲徵養老金稅

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，「政府的改變明顯與反修例運動有關」，稱政府是有很大的讓步，形容改革長生津的實際效果與推全民退保的效果差不多，「我們是收貨的」。惟周擔心政府長遠的財政承擔問題，指出政府日後將要面對沉重的財政負擔，籲政府聽取他早年提出的建議，徵收養老金稅，與商界和僱員共同分擔開支。

政府提出「2元乘車優惠」年齡資格由65歲下調至60歲，勞福局長羅致光曾在立法會表示「60歲是中年」，被問到為何現時下調至60歲時，羅解釋其之前言論是說「假設人有120歲壽命，60歲才是中年」，昨稱該假設本已不成立，「那麼現時怎會60歲是中年呢？」