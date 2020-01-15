林鄭稱措施破格 民間訴求「無法回應」

稱執法機構地位不可輕易破壞

特首林鄭月娥昨在記者會被問到民生措施可以創新，回應五大訴求是否也可創新，她說處理社會動盪有3個重要原則，包括維護一國兩制及基本法、堅守法治，及不能輕易破壞傳統優勢，稱司法機構及執法機構等，是經年累月地建立才有今日的地位，不可輕易破壞。因應以上原則，林太稱無法回應其餘4項民間政治訴求。

民主黨不反對「插隊」申撥款

公民黨：前提擱警隊加薪

相關措施將來要到立法會財委會申請撥款，過去有急切需要的民生措施，曾在財委會「打尖」優先審議。民主派一再批評政府無回應反修例運動的訴求，會否在審批新措施時阻撓，民主黨尹兆堅表示，該黨一直是「鋪鋪清」看待每項申請，不會反對財會讓已有充足內容的民生項目「先行」，例如「2元乘車」受惠門檻降至60歲、改革長者生活津貼，「值得讓它通過的，會讓它通過」。他反促政府「唔好玩嘢」，用政治項目「綁架」民生措施，他舉例該黨認同公務員應加薪，但警隊除外，他們要求抽出警隊加薪討論，政府都不願意，然後說民主派阻礙民生措施。

公民黨黨魁楊岳橋回應，若財會擱置警隊加薪，他認同可優先審議這些新措施。社福界邵家臻亦稱不反對新措施在財會「打尖」。

民建聯周浩鼎希望泛民「高抬貴手」，不要在措施交到立法會審議時拉布。財委會主席陳健波稱，政府暫時未提出在財會優先處理相關措施。