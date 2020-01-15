百億推10民生措施 七成惠長者 泛民質疑「漏了年輕人」 特首稱倘無動盪更快開展

公民黨指補鑊 民建聯工聯會歡迎

公民黨稱林太提出的措施只是「補鑊」、「用兩蚊收買人心」。民主黨尹兆堅稱用民生措施解決社會矛盾是緣木求魚，又批評政府繼續「與青年為敵，（措施受惠者）仍漏了年輕人」。民建聯和工聯會對措施表示歡迎，至於能否助平息民憤，工聯會郭偉強稱10項措施，「無咩係回應訴求，相信未必對社會氣氛有影響，但對民生有實際幫助」。

長生津劃一3585元 資產上限50萬

政府早前公布4輪涉及250億元的支援基層和中小企措施，昨日宣布10項新民生措施（見表），可分為3類，主要針對銀髮族、基層住戶及基層勞工，其中長者最受惠。政府提出改革長者生活津貼，把每月津貼金額劃一為高額的3585元，料5萬名長者每月可多領910元。政府同時把長生津資產上限提升至50萬元，約有10萬名長者因而合資格申領，預計涉及額外經常開支約50億元。

「2元乘車」門檻降至60歲

料多60萬人受惠

另外，長者2元乘車優惠的年齡資格由現時的65歲下調至60歲，料會多60萬人受惠，涉及約17億元額外經常開支。政府兩項針對長者的政策共涉及增加67億元經常開支。

政府亦提出津貼輪候公屋超過3年家庭、研究劏房租務管制、研究將法定假期由現時的12日逐步增至17日等，但部分政策屬「期票」，未列明推行時間表（詳刊A2及A3版）。

多項政策曾稱有保留

林鄭：無關過去7個月事件

林太昨表示，去年施政報告因種種原因較「簡單、單薄」，未有涵蓋各種議題，故再做一系列措施。政府今次向長者「派糖」，被指是「打倒昨日的我」，林太去年曾表明對放寬「2元乘車優惠」受惠年齡有保留，擔心為公共財政帶來負擔；亦對提高長生津、放寬資產審查有保留。然而昨日轉軚，林太稱是希望展示更大決心，願意突破以往框架回應市民訴求。對於政府突推出多項政策，林太亦否認與過去7個月的社會事件有關，「如果不是7個月的社會動盪，我們可能有更多時間想得快一點或想得更詳細一點，諮詢亦可早點開展」。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華分析，新政策對政府挽回民望作用不大，因政府仍拒絕成立獨立調查委員會（見另稿），認為市民不會因此原諒政府。對於青年無直接受惠，鍾說在政府和青年互相敵視下，政府難以挽回年輕人的心，反而長者是較容易取悅。

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