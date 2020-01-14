拆局：開支不斷增 學者憂公帑「不停為懶管理層埋單」

譚文豪：旅客高峰仍蝕 應換管理層

中大政治與行政學系副教授黃偉豪認為，政府只注資而不解決海洋公園缺乏誘因去賺取盈利的結構性問題，擔心日後納稅人需要不停注資，「替無能及懶惰的管理層埋單」。

海洋公園連續5年累計虧損達約19億元，惟近年卻未發出警示，更從未披露面臨財困。公民黨立法會議員譚文豪表示，海洋公園歸咎虧損原因是缺乏新景點，以及持續社會事件而令入場人次下跌，但其實2018年訪港旅客人次達6500萬高峰時，園方仍錄得約2.4億元虧損，反映虧損是園方經營不善所致，建議全面撤換管理層及董事局成員。

當年發展估創職1.6萬個

今稱創職僅3400

另外，翻查紀錄，2005年海洋公園推出重新發展計劃，涉款約55.5億元，政府需支持總額一半，當年向立法會提交文件預測，至2021/22年可創造約1.3萬至1.6萬個就業機會；但政府現時稱公園於2020/21年度衍生的職位卻只有3400個，難免令人質疑最新評估數字的準確度。

學者：新項目須獨特 否則難競爭

香港專業教育學院酒店及旅遊系高級講師黃家榮認為，公園新項目必須是獨特的設施，否則難與區內其他主題公園競爭，「唔夠人哋（面積）大，又唔夠人哋平（便宜）」，再投放更多資源亦難以吸引旅客入場。

商經局昨提交立法會文件指出，已考慮包括商業貸款、政府貸款、政府只提供資金以償還商業貸款，以及分期提供資金等方案，但稱全皆不可行，主要是難以徹底解決問題，恐怕數年後公園再現財困；又或公園資不抵債，向放貸人獲取財政支持會非常困難。

明報記者