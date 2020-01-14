新計劃設7主題區 拆滑浪飛船過山車

12設施拆卸 海豚表演取消

12個被拆卸的景點或設施中，以1984年啟用的「瘋狂過山車」和「滑浪飛船」歷史最悠久，將分別於2023/24財政年度改成新景點「光速追逐」和「狂野滑道」。1988年啟用的「中華鱘館—長江足跡」將改為「狂野旋轉杯」，傳統景點「海洋摩天塔」、「幻彩旋轉馬」、「昇空奇遇」等亦要被拆卸，但園方未公布拆卸景點先後次序。

新計劃將增加一系列新景點，現時海濱樂園將劃成「海洋廣場」和「蔚藍海灣」，現時公園入口重新設為海洋廣場，免費對外開放，增設餐飲、零售及現場表演；「蔚藍海灣」將建標誌性機動遊樂設施、依山而建的棧道及歷奇探險遊樂設施，並有新建碼頭和觀光船穿梭新海濱樂園及大樹灣。

至於高峰新景區則設5主題，「叢林歷奇」設有具備多種多媒體互動技術的全新室內過山車；「太平洋之端」是美食天堂，沿山崖建特色餐廳；「海角樂園」利用公園獨有地理，依山而設兩款不同的過山車；「歷險谷」有以地心吸力為動力並可自行調節速度的「狂野賽道」；「探險家海岸」則有模仿天然環境的展館。此外，海洋公園計劃興建一個全新室內教育中心， 推行更全面的教育活動，支援與其他教育機構合辦的項目。