連蝕5年料赤字逾6億 恐年內耗盡現金 海洋公園財困 倡注資106億

政府將於本立法年度向立法會申請撥款，但當局及園方無正面回應若不獲批撥款是否有其他替代方案。旅遊界表示支持計劃；但有泛民議員堅持「舊債未清，新債免問」，反對有關撥款。

2018/19財政年度，海洋公園入場人次僅570萬，見8年新低，預計本財政年度會跌至330萬，大跌近43%。海洋公園昨公布推算2019/20財政年度，營運活動產生的現金赤字達逾6億元，且需於2021年開始向政府償還「推展重新發展計劃」和「大樹灣發展項目」兩筆貸款，若無法獲得任何額外財源，料今年內耗盡現金結餘。

園方倡延還80億貸款改免息

海洋公園建議，推遲兩筆貸款還款期8年至2029年9月，當中並建議於獲得立法會財委會批准後翌月首天起豁免兩筆貸款的利息，估計若息率不變，至2028/29財政年度終結，兩貸款合計約80.63億元，當中涉巨額利息將嚴重影響公園維持正常運作及推行改善工程，故提議貸款改為免息，令政府少收約24.66億元，而公園預計2041年償還所有政府貸款。連同一次過注資106.4億元，即需要合共131.06億元公帑資助。

邱騰華：信增設施吸人流

未答有否後備方案

對於海洋公園連續5年虧損，政府為何有信心一次過撥出巨款，商務及經濟發展局長邱騰華認為，園方計劃將增新設施，有信心2027/28年度吸引到750萬人次進場，由目前至2030年創造438億元經濟效益，及全職職位由2020/21年度的3400個，逐步增至2029/30年度的11,100個。

至於若撥款申請不獲立法會通過，有否後備方案，邱騰華稱本港正面對外圍環境影響，旅遊業受衝擊，相信注資及公園的新發展可增加旅遊業中長線的吸引力，認為計劃是及時和有需要。

海洋公園主席孔令成稱，近4年開始遊人口味轉變，且有其他主題公園競爭，因此董事局經評估，決定落實全新定位策略，包括研究可否准許公園擔任其他樂園顧問以賺取額外收入。

旅遊發展局主席彭耀佳表示歡迎海洋公園新發展計劃，若計劃獲落實，相信將可進一步豐富旅客在港體驗，增加香港旅遊吸引力，旅發局會繼續與海洋公園緊密合作，於客源市場積極推廣，希望吸引更多旅客，尤其是家庭及年輕客群訪港。

姚思榮：不揼錢長遠會「陰乾」

譚文豪：舊債未清 新債免問

旅遊界立法會議員姚思榮對公園未來發展有信心，認為值得投放逾百億元，否則公園長遠會被「陰乾」。公民黨立法會議員譚文豪指海洋公園連續多年虧蝕，一直未提出如何補救，質疑海洋公園董事局或政府相關官員是否有人需要問責。他又認為新計劃未有實際內容，「舊債未清，新債免問」，公民黨不會支持撥款。

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