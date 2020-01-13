街馬見跑手穿示威裝 張建宗主禮否認遭射水

本報向政府查詢張建宗當時有否被水濺中，政務司長新聞秘書回覆稱當時司長並無被水濺到。張建宗在起步禮致辭稱，昨日是他第三次參與「香港街馬」起步禮，今屆賽事能夠順利舉行，有賴主辦單位及籌備委員會的努力，又稱街跑特別之處，在於參賽者可跑入大街小巷，沿途欣賞各區不同風貌。其後他在主禮台向跑手揮手打氣。

今屆有跑手藉機表達反修例訴求，如戴上頭盔「豬嘴」跑步，亦有跑手穿上黑衣並貼上「光復香港，時代革命」標語。

今屆「香港街馬」分為32.195公里和10公里組別，32.195公里賽在東區走廊開始，終點在新山道近土瓜灣遊樂場，是街馬賽事首次途經東隧；10公里賽則在觀塘繞道近觀塘渡輪碼頭開始，終點在觀塘海濱道。

林鄭：處分違規 教師公務員「不會手軟」

另外，特首林鄭月娥在社交媒體發文，稱近日教育局長和公務員事務局長分別公開表明，政府會嚴肅跟進社會事件中的違規教師和公務員，引起迴響。林太表明，「對當中的害群之馬，我們亦不會手軟，必須撥亂反正」，否則會令教育界和公務員團隊蒙羞，又稱支持兩名局長全力協助止暴制亂。

（反修例風暴）