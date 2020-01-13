兩「黃店」營業中遭刑毁 食客走避

灣仔克街1號「文華饕記」，因單據印有「香港人加油」及店內貼有反修例文宣，被網民評為「黃店」。警方前晚11時許接報，7名穿黑色衣褲及戴口罩男子闖入餐廳，以槌擊碎上址大門玻璃及收銀機，事後登上一輛私家車逃去。警方稱，店內一名33歲黃姓男職員疑因金錢糾紛，遭一名兇徒以槌襲擊致腰及腳傷，清醒送院治理。

店舖閉路電視拍到，數名戴口罩男子擊碎大門玻璃闖入餐廳，有人用槌狂扑櫃台職員，亦有人破壞卡位玻璃、餐桌及落單機等，過程約20秒，食客匆匆躲至安全地方，破壞者事後奪門逃去。事後玻璃碎及零錢散落一地，兩隻Pepe公仔亦墜地。工人昨晨於大門外封上圍板，餐廳如常營業，有食客在外排隊。餐廳負責人劉小姐稱，餐廳沒與人結怨，昨午起不斷收到電話滋擾，認為事件與政見有關。惟會否涉及金錢糾紛，則需先向職員了解，暫未能回覆。

另一間為元朗教育路26號的「水門雞飯」，閉路電視拍到前晚10時許，3名約20至30歲戴口罩及鴨舌帽男子闖入破壞，玻璃門、兩個屏幕、一部指紋識別機及餐桌座椅等被毁。有食客走出舖外暫避，亦有成年人站在小童前遮擋。

店舖經理楊先生指出，破壞過程約1分鐘，損失無可避免。去年11月店舖亦曾遭擊碎玻璃，暫不猜測動機，不希望因政見不同所致，「都係對政府不滿、想真心幫啲小朋友啫！」店舖曾公開捐款予支援被捕者的「星火同盟」及參與罷市，被評為「黃店」。

深水埗美心餅店遭擲汽油彈

另外，深水埗元州邨美心餅店，前晚7時許遭3至5名戴口罩黑衣人以鐵槌擊碎玻璃及投擲汽油彈，一名女顧客疑被液體濺中腳部受傷送院。警方事後檢獲3枚汽油彈、6個石油氣罐及1支通渠水，暫列刑毁、縱火及意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體處理，暫未有人被捕。

明報記者

（反修例風暴）