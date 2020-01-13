建制團體遊行 批林卓廷7‧21罪魁 林：有人有計劃抹黑受害人

「珍惜群組」遊行獲發不反對通知書。昨午近兩時起，約百人在元朗西鐵站聚集，高叫「嚴懲林卓廷，捉佢上法庭」，並拉起「無林卓廷帶暴徒入元朗就沒7.21」橫幅。隊伍在兩時半出發，途經朗日路及安樂路等，隊伍於3時半到達元朗警署並交請願信後離開，發言人無交代遊行人數；警方稱最高峰有100人。

林稱本周引特權法查7．21

林卓廷昨發稿回應，7月21日當日有數以十計閉路電視、手機影片及他本人facebook直播片段，事後警方亦請求他作證提供片段、口供以及參與認人手續，清楚說明自己「是原告，不是被告」。他說，本周將在立會動議引《權力及特權法》徹查事件。

本報綜合傳媒報道及網上片段顯示，去年7月21日晚上10時40分已有白衣人入閘攻擊市民，林卓廷到達元朗站時，站內已有人受傷（見表）。

遊行者踢記者罵「黑記」

遊行期間，多家傳媒記者被遊行參與者指罵「黑記」，一名自稱姓鄧男子稱要「教訓記者」，又說「白衣人拿藤條是為保衛家圍」。本報記者欲訪問遊行參與者時被包圍，更有人推撞及踢記者，又強行扯開記者面罩，最終由防暴警阻止。明報編輯部譴責此等野蠻行為，呼籲各方尊重採訪自由。

（反修例風暴）