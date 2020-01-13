民間集會促廢功能組 「或籲西方立港人權法」

申下周日遊行 憂遭改路線遭終止

團隊發言人劉頴匡集會前表示，活動的主要訴求為促請政府今年舉行一個沒有功能組別、沒篩選的立法會選舉，否則將促請美國執行《香港人權與民主法案》，並促請澳洲及歐洲國家制定類似的人權法案。劉又表示，已向警方申請下周日（19日）「天下制裁大遊行」，對獲發不反對通知書「信心一半半」，擔心即使遊行獲批，路線會被大幅修改或被突然終止。

黃之鋒：倘無獨立調查 議題帶上聯國

集會上，不同國家居住的港人或留學生輪流上台發言，講述港人在海外關注反修例運動的行動。另外，香港眾志秘書長黃之鋒台上發言時提到，今年聯合國將會審議香港人權狀况，如果港府不成立獨立調查委員會，他會把議題「帶去聯合國徹查黑警暴行」。

英籍港人Amy（化名）表示，出席集會希望促請英國政府給予香港示威者政治庇護、制定類似美國的人權法案及BNO擴權。她提到前日有示威者在英國領事館外被捕，認為事件不可思議；以她所知，領事館職員同意開放領事館外地方供示威者露營，希望英國領事館盡快澄清有否同意警察到場執法。

兩人太古廣場外遭帶走

集會結束後，約20人應網上號召前往英國領事館聲援前日在領事館附近被捕女子。防暴警在中環及金鐘多處佈防，在高等法院外、太古廣場通往香港公園的電梯口等地方截查行人，有穿反光衣的記者及急救員被截查，最少一男一女在太古廣場外法院道被帶上警車。

（反修例風暴）