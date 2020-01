美人權組織執行長被拒入境 「Human Rights Watch」列外交部制裁名單

原來港發報告 談華損國際人權制度

羅斯昨晚飛抵香港,但被拒入境。他隨即在Twitter表示,本打算來港公布「人權觀察」2020年度報告,指今年報告的重點是講解中國政府如何刻意損害國際人權制度,當中不止是打壓國內人權,亦企圖打壓其他要求中國遵守國際人權標準的組織,「可悲的是,中國政府不希望我入境,即使我以前可自由出入香港,但今次是第一次被拒入境,他們不希望我舉行記者會」。

昔多次入境:顯京收緊港自由

「人權觀察」發聲明稱,羅斯曾多次入境香港,包括2018年4月在港發表有關中國勞動市場性別歧視問題的報告。今次羅斯被拒入境香港,他將會改為在紐約聯合國總部發表年報。聲明又稱,羅斯是次被拒入境,反映北京正在收緊香港一國兩制下的自由。

批中國「世界性」審查 籲各地反抗

羅斯說,中國干預國際人權組織的工作,是一種世界性審查,各地政府應該反抗,否則會太遲(China's efforts to interfere with the work of international groups like Human Rights Watch is a form of global censorship that governments should resist before it's too late.)。

美國總統特朗普早前簽署《香港人權與民主法案》後,中國外交部宣布制裁5個非政府組織,當中包括人權觀察。羅斯曾表示,對組織遭中國政府制裁感遺憾,認為與其針對一個捍衛港人人權的組織,中國政府更應尊重這些權利。

