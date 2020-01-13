商界憂更易政治罷工 影響中小企

中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦說，工會湧現對僱主是負面消息，但若僱員爭取合理權益，並沒問題。他有感新工會較着重政治訴求及針對政府，憂工會勢力壯大，更易發動大規模政治罷工，未來更多人響應；工會本是針對政府訴求，但間接影響到商界，尤其擔憂影響中小企。

政治罷工不受保障 職工盟：靠人多

職工盟近月設講座傳授辦工會經驗。職工盟總幹事蒙兆達說市民反應踴躍，最近每日平均收到8至10個電話查詢成立工會事宜。他說市民成立工會包括關注行業問題、以政治罷工為目標，部分則想藉工會登記為選民，影響立法會勞工界功能組別選舉結果。

蒙兆達說政治罷工不受勞工法例保障，令部分僱員卻步，罷工成功與否，依賴人數及社會支持，相信更多工會合作組織罷工，更易鼓勵人參與。他說反修例運動持續逾半年，社會開始思考街頭示威以外需在不同領域深化運動，工會漸成為新戰線。

（反修例風暴）