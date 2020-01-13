「古代也有諫官」 新公務員工會：不能助長濫權

去年民間醞釀罷工期間，Telegram湧現各行業抗爭群組，早有人在公務員群組提出發起集會，但沒人付諸實行。直至7月21日元朗白衣人襲擊市民，顏武周說大批公務員對警察「不作為」感憤怒，終化為行動。5至6名群組成員私下商討，包括顏武周，眾人申請不反對通知書前一晚才首次見面，當晚顏武周曾掙扎，「以後條路就完全不同，尤其是公務員條路或人生路向」。大學畢業後，他原本只想當普通人，但當刻心想，「就算被人炒，對比其他人的付出都不算什麼，如果這時不做，可能呢世都無機會再出聲，很想跟社會講：『我們不想缺席』」。

集會當晚遮打花園坐滿人，寫下歷史一頁，但之後局勢未平息，甚至升溫。顏武周開始見到公務員發聲被打壓，政府對不同公務員表態，例如警察，有截然不同對待，促使他想走多一步——成立工會。

將就宣誓侮辱公職罪蒐意見

新公務員工會於9月底成立，只招收2000年6月後入職的新制公務員。有別於傳統工會集中爭取勞工權益或福利，他們冀促進新制公務員權益，同時保障公僕權利，包括表達自由。一班工運新丁跑遍港九新界設街站，不足4個月招收逾2200名會員。新、舊制公務員福利有別，他們冀爭取改善有薪假、教育津貼、退休醫療津貼等，未來會就公務員宣誓、加薪、侮辱公職人員罪、罷工議題蒐集意見。

發起人顏武周屢接電話滋擾

顏武周曾任中大學生會外務副會長，與其他公務員籌備集會時主力應付傳媒，意外成為備受注目的發起人，現署任一級助理勞工事務主任的他，仍不斷收到投訴及電話滋擾。

自嘲是師奶的教育局行政主任賴嘉欣，曾對世事感無力，但有感公務員表達自由等權利岌岌可危，且想為孩子建設更好的社會，拒再沉默，加入工會成為司庫。原本大可安穩過活，但她說加入政府初衷是服務市民，「如果只是諗自己份糧而不是市民，你不適合做公務員」。她每晚處理工會事務至凌晨，不想待慢查詢或求助，包括在運動被捕的公務員。

指政府「政治中立」側重對特首盡忠

過去半年公務員罕有多次表態，包括匿名聯署要求撤回修例。工會月初發聲明批評警方「腰斬」元旦遊行，政府重複要求恪守政治中立原則。顏武周認為表達意見是出於對香港的關心，並非「搞事」，古代亦有諫官。他有感近月政府對「政治中立」的演繹，只側重於要對行政長官和主要官員盡忠。

「當部門做錯事，為何不可以批評？」顏武周說當有官員破壞公務員形象、缺乏專業操守、濫用公權力及有負市民，他們便有責任挺身守護公務員價值，「若選擇沉默，就是助長這種風氣，是講不過去」。

明報記者 陳柔雅

（反修例風暴）