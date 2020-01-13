不發動罷工 調酒師工會：首務料為業界追薪

指行業細罷工效微：為參與者出頭

調酒師工會主席Cat表示，現時業界組織主要是交流、舉辦培訓班等，不涉及勞工權益，而由於調酒師工作地點分佈在酒店、酒吧、餐廳等，加入工會亦是散落在不同工會，也有不少非本地人。

她說成立工會雖源於反修例運動，但希望藉此聚合業界，提高他們對自身權益的關注，並會參考外國做法，建立本港的調酒師認證制度。

至於罷工與否，Cat說行業以小型公司為主，每間店只有一兩名調酒師，罷工的作用不大，工會的角色傾向支援多於發動罷工，如個別會員罷工後遇到不合理對待，則為對方「出頭」，「香港人的性格都是怕向上層反抗，背後有支持很重要」。

酒吧生意跌 料農曆年後倒閉潮

很多餐廳、酒吧位處示威熱點如銅鑼灣、旺角、中環等，Cat表示酒吧生意自2018年起轉差，反修例運動期間更生意大跌，特別是港鐵提早停駛的日子。她以2019年萬聖夜為例，稱中環蘭桂坊外圍的酒吧，可提早在晚上9時關門，有酒吧生意較前一年同日大跌九成，「往年隨時要做通宵」。她預計農曆年後或出現餐廳、酒吧倒閉潮，工會成立後的首項工作可能是為業界追討欠薪。

（反修例風暴）