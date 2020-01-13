特稿：上月過百宗 組工會申請升12倍 罷工「非唯一目的」：亦為會員爭權益

明報記者 馮樂琳

2019下半年接135申請

職工會登記局回覆本報查詢，2019年6至12月共接獲135宗新工會登記申請，較前一年同期增加逾12倍。按《職工會條例》，任何涉及僱主、僱員的職工會在成立後30日內，須向勞工處轄下的職工會登記局申請登記，並提交最少7名會員簽署，獲發登記證明書後即成為法人團體，每年須向局方提交已由核數師審核的帳目表。

新工會成立浪潮自12月展開，網民各自籌組屬於自己行業的工會，根據群組「二百萬三罷聯合陣線」的公開資料，截至1月2日已有16個新工會成立，24個在籌備階段，即未正式刊憲。

三罷取態 有積極有稱支援不發動

記者先後向10多個新工會查詢對三罷的取態，有工會表現積極，亦有工會表明不會發動罷工，只參與或支援參與的會員。有工會中人透露，不少新成立工會對工會的功能、效能仍在摸索階段，故未敢言明罷工的取態，但認為在未來數月舉行三罷，並非完全不可能。

香港金融業職工總會去年9月登記，是較早期成立的新工會。該會主席郭嘉榮去年曾參與籌組8月5日、9月2日及3日的三罷行動，他說參與9月罷工的人數，明顯較8月時少，從中可見香港打工仔的心理狀態未準備好政治罷工，「如果參與罷工的員工，只佔一間公司不足5%，不止對公司沒有傷害，更只會傷害到參與的員工」。他強調，作為行業工會要為社會負責，有需要時會發動罷工，但估計該會在今年能發動大罷工的可能不大，稱一場不成功的罷工只會削弱市民的信心。

金融業新工會年費1200：

設基金照顧罷工者生計

郭嘉榮稱，曾參考外國工會罷工經驗，人數以外，資金是另一個罷工成功的因素，故該會收取每年會費1200元，暫時是「二百萬三罷聯合陣線」中最高一個，他稱是用作「罷工基金」，期望由工會支付罷工者的基本生計，罷工才有可能成功。

他又稱，成功罷工第三個元素是能藉會員間的網絡，為因罷工被辭退的會員尋找新工作，才可免除會員罷工的顧慮。

新工會被指為政治運動而成立，郭嘉榮反駁，罷工只是未來工作之一，他形容搞工會有如當區議員，要為會員爭取大小權益，「例如匯豐銀行和中國銀行總部有飯堂，其他在中環的銀行是不是都可以爭取午膳津貼？」他認為過往的工會沒有做的工作太多，新工會有很大發揮空間。

吳敏兒：和理非尋街頭抗爭以外可能

職工盟接獲不少有關成立新工會的查詢，至今已3次「開班」，由填表申請、寫會章等說起，職工盟主席吳敏兒說，反修例運動中不單有勇武派，「和理非」也不斷探討其他可能，「是否不斷上街抗爭就足夠？」她說不少市民參考區議會選舉的和理非成功例子，認為可運用工會力量，做一次有力量的「大三罷」，及長遠在議會制度製造影響力。

（反修例風暴）

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