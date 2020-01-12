選舉花絮：通緝犯返鄉投票被捕

（中央社）

盼外孫從政？ 馬英九：暫沒想過

前總統馬英九昨晨步行至住所附近的票站投票，排隊時還有民眾上前擁抱，他也不時與民眾揮手打招呼，心情相當輕鬆。里長聊到他的身體狀况，笑稱「您還是維持得很好」。馬回應「難道我到了要不好的年紀了嗎？」，有趣對話引起一陣笑聲。馬英九近日喜當外公，被問及是否希望外孫從政，馬則回應：「需要這麼早就期望嗎？」，並說「到現在還沒想過這個問題」。媒體又問，是否覺得外孫可愛，馬英九又反問「可不可以告訴我哪個嬰兒不可愛？」媒體說那是不是因為有他的基因，馬回應：「唉呀，不會是因為我的關係。」

（中通社）

「選情章魚哥」 鶯歌再「貼中」結果

被外界稱為「選情章魚哥」的新北市鶯歌區建德里，開出尋求連任的總統蔡英文獲232票，中國國民黨對手韓國瑜獲138票，親民黨候選人宋楚瑜21票，由蔡英文勝出。鶯歌區公所主任秘書林炯丞表示，建德里選舉人502人，開出398票，初步估算總統選舉投票率79.2%。鶯歌建德里自1995年台灣省長選舉至今，開票結果多次與選情相符，在2018年六都選舉中，各候選人的得票率僅有1個百分點左右的誤差，而2012年總統大選的投票結果幾乎出現零誤差的狀况。

（中央社）

（台灣大選）