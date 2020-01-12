台學者：結果令京頭痛 料商調整政策

劉兆佳料兩岸關係惡化美增介入

劉兆佳估計，蔡英文連任後兩岸關係會更惡化，美國會更積極介入台灣事務，圍堵和遏制中國，而台獨勢力會更拉攏美國；台灣未來可能為反制內地，支持反華勢力、香港抗爭者，為大陸製造麻煩，使中國更忌憚台灣。

劉兆佳又認為，香港動亂逐步走向尾聲，香港違法動亂分子逃到台灣亦得不到台灣善待，相信他們不會認為台灣是重要的避風港。他又指，陳同佳案件往後對台灣而言亦無關重要，因為民進黨只是借來打政治悲情牌，指摘中國、香港不肯承認台灣主權，並不是真的關注。

居台港學者：港因素非最關鍵

林泉忠：台港民運互相鼓勵

在香港出生、赴台灣工作、定居18年的蘇偉業表示，香港因素在今次選舉雖然存在，但不敢說是蔡英文勝選的最關鍵因素，他並籲「香港不要自high」，去年6月蔡英文的民調開始領先，與韓國瑜失言、治理高雄市表現差、國民黨內訌等亦有關。他稱，每次台灣大選都是對一國兩制的表態，但至於蔡英文大勝是否代表台灣人不接受一國兩制，他認為視乎如何詮釋結果，他提到藍營的得票亦有增加。他認為，除非有美國因素，否則蔡英文未來不會多用香港牌，也不會高調幫助香港抗爭者。

林泉忠卻認為，香港因素不止影響今次大選，亦會長期影響台灣政治走向，除非香港局勢能軟著陸，恢復以前高度自治的狀態，北京在雙普選問題上妥協。對於蔡英文將會如何利用香港議題，林稱蔡英文過去不太積極支持香港民主運動，台灣雖然今次收留了不少香港抗爭者，但蔡對抗爭者要求訂立新法保障他們並不積極，但反修例風波令香港因素「橫空飛來」為其拉票，他相信蔡之後會思考如何利用香港因素。他指，香港民主陣營在區選大勝，台灣敢向北京說不的蔡英文亦大勝，兩地民主運動會互相鼓勵。

（台灣大選）