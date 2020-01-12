採訪手記：藍營造勢長者塞爆 綠營鬆動年輕多元

藍營支持者都說「韓國瑜的場子熱，蔡英文的場子冷」，從人數上看的確如此。兩場造勢記者都不能直接進入媒體區，先由景福門走去舞台，這段路約百米。藍營現場還未走五分之一就動彈不得，而在綠營現場全程仍有空間穿梭其中。

藍營宣稱有百萬人出席，但有專家觀察稱最多20萬；而一般人則說對於主辦單位所報的數字，只要除以三就會得出較客觀的數據，連蔡英文競總執行長洪耀南也說，估算韓國瑜凱道造勢有10萬人，而民進黨有8萬人。他說，有次藍營在嘉義造勢，擺了4500張櫈，他派人去數，但發來藍營報稱有5萬人，「這太讓人吃驚了，我們以後都不知怎樣報數了」。

藍營旅巴載人外地前來

論人群組成和現場互動，綠營則較藍營多元。藍營的造勢會年輕面孔稀缺，主力軍是退休長者，不少人從外地乘旅遊巴前來。記者退場時適逢一群結伴支持者走錯出口，人群不滿保安阻擋，高聲指摘「我們要錯過車了知道嗎」、「你蔡英文有什麼了不起」。

綠營集會帶寵物開紅酒

綠營現場年輕人多，亦有許多外國面孔，有收工後的父母帶子女前來，大部分家住本地。不少人帶着寵物，還有人帶來紅酒、水果野餐。現場有一些「廣東話聚落」，多組人揮舞「光復香港」旗幟。相較藍營大會上一片「青天白日滿地紅」旗海，綠營現場則一面未見。藍營維護傳統社會秩序，綠營主張平等多元，兩者吸引的支持者，在現場可見分野。

明報記者

（台灣大選）