撕選票帶手機進票站 49宗投票違規

稱選票看不懂蓋錯印 男子撕選票被捕

台灣每次投票都發生撕毁選票事件。在苗栗縣安瀾宮投票所，56歲劉姓男子昨晨投票時將領得的總統、區域立委及不分區立委3張選票全都撕毁，選務人員發現報警。選務人員稱，劉領票時一切正常，但進入投票時傳出撕紙聲音，上前查看發現其手中3張選票全被撕毁。劉事後向警方供稱，因選票蓋錯印，情急下索性將選票全都撕毁，在被帶回北苗派出所製作筆錄後離開。對於為何撕選票，他先回稱「不曉得」、「想說沒什麼大不了的事」，接着又說「總統票還是政黨票我看不懂啊」。

在花蓮吉安仁安活動中心，70歲黃姓婦人則因向選務人員反映「政黨票太長，蓋錯要換一張」被拒，她不滿，當場撕毁政黨票，選務人員依法通報縣選委會裁罰。據選委會稱，故意撕毁領得選票者，依選罷法規定最多處5萬元台幣（約1.3萬港元）罰款。

選委會選前曾再三提醒不要帶手機進票站，但還是有人以身試法。台中市西區投票所一名林姓里長違規帶手機進入投票所，手機響起時遭選務人員制止，依總統副總統選罷法，可處一年以下監禁。

男子疑走錯票站 對人員咆哮就逮

高雄一名王姓男子疑因走錯投開票所，對選務人員咆哮，經選務主任委員勸導無效，通報派出所警員勸離，但王不服規勸及辱罵，警方依妨害公務將其上銬逮捕。

到投票結束，警政署統計全台各地選舉違規共計49宗47人，其中撕選票有13宗13人，攜手機或攝影器材進入投票所有17宗17人。警政署稱，案件是否違反選舉罷免法等規定，以各縣市地方選務機關認定為準。

（台灣大選）