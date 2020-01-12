國台辦：堅持和平統一 堅決反對台獨

內地網民：台領導人一票票選出來

在內地網絡，討論台灣選舉並不是禁忌，新華社、央視都播發了選舉結果消息。不少內地網民在官媒微博下跟帖發表意見。「上海的宋三」認為「國民黨不得人心」；「燒煤的北極熊」認為，「不管台灣地區的領導人是誰，只希望台灣和大陸能夠盡早統一」；網民「萌寶辣媽養成記」說：「我們一直都在說，得民心者得天下。台灣領導人是一票一票的選出來的。說明台灣人大部分都是反中的。戰爭只會加大台灣民眾的仇中！還能指望和平手段？」

新華社在深夜引述國台辦發言人馬曉光就台灣選舉結果發表的談話，他說兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動；並稱願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。

內地《環球時報》昨刊發題為〈莫張狂應是蔡英文和民進黨的座右銘〉社評提到，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性；這有可能形成對蔡英文和民進黨走激進路線的鼓舞，使他們在政治上更加有恃無恐，從而加劇在兩岸問題上的極端思維。

（台灣大選）