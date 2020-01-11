倘蔡連任 陸委會：冀為港人提供更實際幫助

稱流亡者比外界揣測少

不過，一旦蔡英文未能連任，陳明祺說，「那恐怕要跟他們（國民黨）的想法，我們的同仁絕對是用專業的精神（處理）」，強調會「用最大的誠意，提供最好的服務」， 但不諱言「作為政府單位我們能做的也是有限」。

地檢署冀予潘曉穎家屬39萬補償金

台灣殺人案疑犯陳同佳去年10月出獄，原稱有意赴台自首，惟至今仍未起行。杜嘉芬稱對陳同佳仍未投案感遺憾，重申已成立專線、專人負責其案件，惟據她所知陳同佳仍住在安全屋，不了解因由。杜又透露，士林地檢署已透過本港的台北經濟文化辦事處聯絡案件死者潘曉穎父母，冀向他們提供被害補償金，現正辦理相關驗證工作，據悉潘家未拒絕接受，金額約為150萬元新台幣（約38.9萬港元）。

（台灣大選）