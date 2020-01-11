台長老教會：香港只是中國因素的例子 當地港人：大選不同九合一 更重對陸態度

台灣基督長老濟南教會在反修例運動中曾支援200多名港人，教會義工、研究台灣白色恐怖的作家龔昭勳對本報表示，「香港因素其實是中國因素，從去年1月中共總書記習近平提出一國兩制台灣方案開始，香港就是這個例子，讓台灣人看到了一國兩制會怎麼樣」。他認為台灣最重要的是自由民主的價值，而國民黨的三民主義「是假的」，因此要維護民主制度，「國民黨要消失」。

稱反修例激發政治冷感選民

移居台灣20年的港人謝雪浩觀察到，大選投票率向來高過地方選舉，「地方選舉不會有什麼海外選民返鄉投票，大選則不同」。另外從選民考慮因素看，「『九合一』時人們認為民進黨施政有缺點，投國民黨試試看」，「地方選舉注重地方服務，類似香港的區議會選舉，大選比較注重總體政策和對大陸的態度」。謝雪浩表示，蔡英文擅「打逆境波」，2018年11月九合一選舉後經歷民調低谷，至去年5、6月時已經追回，「香港事件只是拉開差距」，促使中間選民歸隊、激發原先「政治冷感」的選民投票。多名居港台灣人則對本報稱，國民黨黨內初選的政治爭鬥、韓國瑜背棄市長承諾及其「口無遮攔」的個性，令他們「不會投韓」。

研究媒體審查及宣傳制度的前媒體人、香港浸會大學助理教授閭丘露薇對本報說，「以選舉策略的角度看，香港議題很重要」。她說重要性不僅體現在民進黨對議題的宣傳力度，也體現在國民黨對話題「雖被動卻無法迴避」。閭丘露薇認為「看選舉很難找到一個共性標準」，因此不敢說目前大局已定，「像2016年美國大選時就出現了民調偏差」。

學者：藍營對港議題「被動卻無法迴避」

她指出，大選民調容易被選民「灌水」，亦可能涉及政黨操作，但可以從一些「毋須撒謊的議題」分析選情，譬如台灣有對「是否支持一國兩制」、「今日台灣明日香港擔心度」的民調，從數據上看，逾九成台灣人無法接受一國兩制，對後者則是55%表示擔心，37%不擔心；唯有從不同視角觀察，才能更掌握選舉的全貌。

（台灣大選）