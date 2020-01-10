流感季節至 4天23宗爆發涉95人

衛生防護中心昨表示，至本月4日的一周，中心收集的呼吸道樣本中，甲型及乙型季節性流感病毒陽性比例升至10.09%，高於9.21%的基線水平，顯示本港已踏入冬季流感季節。中心本周首4天已錄得23宗爆發，涉95人。

疫苗接種按年增17％

65歲者覆蓋率40%

根據衛生署資料，各資助疫苗接種計劃至本月5日共接種約1,190,000劑流感疫苗，按年升約17%。當中「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」分別接種約48萬及43萬劑流感疫苗，6個月至未滿12歲的兒童覆蓋率達55%，65歲或以上覆蓋率達40%。

甲型H3歐英內地流行

專家：疫苗效力較低 仍有用

最新的《流感速遞》顯示，93.2%檢測到的H1和全部乙型流感病毒與疫苗中的病毒株類似，但僅9.5% H3與疫苗病毒株的抗原類似，即疫苗對甲型H3效力較低。

過去兩周，本港主要流行H1病毒，佔66.3%，30.4%為H3；美國、日本及台灣正流行H1，而歐洲、英國及內地則流行H3。

衛生防護中心稱，疫苗雖對其中一種病毒株的效能稍遜，但對不類似的病毒株仍有一定程度交互保護，可減疾病的嚴重程度及其併發症，特別對兒童、長者及長期病患等高危者。

曾祈殷表示，疫苗雖對H3效力較低，但注射疫苗後仍有一定保護，若農曆新年要前往內地或歐洲等，應更注重個人衛生。他又說，近期因應武漢出現新冠狀病毒，市民防範意識提高，「最近市民會搶購口罩，在以往的流感高峰期很少出現」。他認為情况對預防流感亦有幫助。

（武漢肺炎）