何栢良促覓野味源頭 堵供應鏈阻病毒擴散

冠狀病毒是一種可引起呼吸道疾病的病原，全球已知品種多達數百種，主要能感染哺乳類動物，人、蝙蝠、駱駝、鳥、鼠、兔、刺猬、牛、豬都可帶冠狀病毒。除了武漢新發現的冠狀病毒，已知可染人的冠狀病毒有6種，包括病情嚴重的SARS和MERS，另外4種229E、NL63、OC43和HKU1則是常見呼吸系統病毒，會引起較輕微症狀，如咳嗽、喉嚨痛等。

台專家：暫料較SARS輕微

台灣疾管署的防疫醫生黃婉婷昨表示，武漢新型冠狀病毒可能是從未被發現過的冠狀病毒，也可能是過去沒人類感染的報告，當大陸公布更多資訊，有助釐清新病毒宿主，助國際做風險評估。黃說新病毒的嚴重性還待觀察，現觀察比流感嚴重但較SARS、MERS輕微；又表示通常這類病毒人傳人能力不是很好，毋須太擔心。

街市活動物混雜 病毒或變異傳人

港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，新冠狀病毒源頭來自武漢華南海鮮城，因不同資料指稱該處曾售野味。他解釋，濕街市內不同活動物混雜，病毒有可能交換基因和出現變異，令動物間傳染的冠狀病毒傳人。何栢良擔心帶新冠狀病毒的野味可能正循供應鏈流至不同省市，建議盡快找出海鮮城曾售賣什麼野味，追蹤供應鏈及源頭，及查找武漢市外的濕街市會否都賣這些野味，要堵截供應防止病毒擴散。

（武漢肺炎）