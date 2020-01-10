內地揭新冠狀病毒 基因圖譜未公布 港索資料 袁國勇：可助8小時檢測減至2小時

港再增10懷疑個案

包括3嬰幼兒

本港昨增10宗武漢肺炎懷疑個案，包括3名11個月大至2歲嬰幼兒，令懷疑個案增至48宗，當中23人仍留院；至昨日有15人的化驗結果未公布。

衛生防護中心總監黃加慶昨晚在記者會表示，昨接獲國家衛健委通報，內地專家組初步判定武漢市肺炎病例的病原體為新型冠狀病毒，內地實驗室於1月7日晚9時檢測到一種新型冠狀病毒，並取得該病毒的全基因組序列，15宗個案對該新病毒的分子測試呈陽性反應，並從一名病人樣本中分離出該病毒，在電子顯微鏡下呈現典型冠狀病毒形態。黃形容通報屬「重要資料」，對治療有幫助。

2003年破解SARS基因

加國專家即網上公布

加拿大專家2003年破解SARS基因後，即在網上公布；香港中文大學同日亦將其SARS基因排列結果以電郵發放予世界衛生組織。

袁：排序屬內地「不能逼」

港可測所有冠狀病毒

本港昨日尚未取得新冠狀病毒基因，港大微生物學系講座教授袁國勇表示有關基因排序屬內地，要有禮貌，不能強迫對方提供，「要尊重一國，亦尊重兩制差異」。袁續說，本港已有技術可測所有冠狀病毒（見表），「應該新型病毒都驗到」，只需6至8小時便可測出新冠狀病毒個案；如有新病毒基因排序，料2至3日內可製快速測試，令檢測縮至2、3小時。

內地曾報道武漢華南海鮮城出現兔子頭，亦引述內地網民稱該處曾出售野雞、蛇、貓狗、土撥鼠、活猴等。袁國勇表示，最多帶有冠狀病毒的動物是蝙蝠，是次新病毒最大可能由蝙蝠傳給某種活野味動物再傳人；若獲新病毒基因排序，可與已知的數百種冠狀病毒對比相似度，有助推測病毒從什麼動物來，但實際上要在華南海鮮城取動物樣本對比病毒基因。

倡效SARS MERS用藥

料發展疫苗最少需數月

袁又稱，冠狀病毒有四大類，過往發現由動物傳人的冠狀病毒包括SARS及MERS均屬「β」，推斷新冠狀病毒亦屬此類，而蛋白酶抑制劑對SARS和MERS都有效，治療新冠狀病毒可朝此方向；如新病毒確屬「β」類，已知藥物能治新病毒的機會更高，發展疫苗則需數以月甚至年計。

新病毒人傳人否

許樹昌稱資料暫不足定論

衛生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會及感染控制科學委員會昨舉行聯合會議。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，截至1月5日武漢公布的資料，未發現新病毒有明確的人傳人證據，但委員亦認為現仍未有足夠流行病學資料作出結論。許續說，待華南海鮮市場關閉14日後，看有沒有人未曾到過該市場亦染病，及有否醫護人員染病，才較能確定有否人傳人。

內地媒體《財新網》昨報道，有武漢金銀潭醫院內疑似肺炎患者家屬稱，有病人沒去過海鮮市場，工作的「萊特油墨市場」與華南海鮮市場距離1.8公里。

許樹昌說，委員認為農曆新年旅遊頻繁，有武漢肺炎個案傳入本港的風險，而是次肺炎病例群組與當地海鮮及動物市場有關，呼籲市民切勿進食野味。袁國勇則表示，現無科學證據叫人勿前往武漢，但沒必要亦毋須前往。

明報記者

（武漢肺炎）

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