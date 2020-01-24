烏航737伊朗起飛數分鐘墜毁 176死

目的地基輔 墜毁前已陷火海

該班編號PS 752、載有167名乘客及9名機員的波音737-800NG客機，當地時間早上6時許起飛，目的地是烏克蘭首都基輔，但從伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後約3分鐘就從雷達消失。電視台片段顯示，客機碎片和引擎零件散落田野，救援人員在尋找遇難者遺體。伊朗緊急服務主管庫利萬達（Pirhossein Koulivand）向國營電視台稱，他們派出26輛救護車和1架直升機到場，但初時因火勢太猛烈而無法展開救援工作。

伊朗傳媒烏克蘭使館均稱故障

伊朗民航組織發言人加法扎德（Reza Jafarzadeh）稱，機師沒有聯絡控制塔和提及緊急情况。伊朗國營電視台稱客機兩個黑盒已尋回，指黑盒雖有受損，相信仍能取得數據。伊朗民航當局表示不會把黑盒交予波音公司或美國當局。客機墜毁前約4小時，伊朗發射導彈轟炸伊拉克有美軍駐守的基地，令人關注兩者有否有關。伊朗半官方通訊社法斯（Fars）引述消息，指空難是技術故障所致，Press TV亦引述機場發言人稱客機因技術問題墜毁，烏克蘭駐伊朗大使館則稱是引擎故障。UIA副主席索斯諾夫斯基（Igor Sosnovsky）認為，客機爬升至2400米後在雷達上消失，涉及機員失誤的可能性很小，「考慮到他們的經驗，很難說機員出現問題」。

烏克蘭外長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）昨在Twitter稱，罹難者包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人及3名英國人。烏克蘭總統澤連斯基發聲明向難屬致哀，稱會檢查該國全部民航機隊的適航性，又指示總檢察長展開刑事程序，及稱應成立委員會調查空難原因。

出事客機機齡只有3年，周一（6日）才完成預定的技術保養，而1992年成立的UIA過去從未發生過墜機事故。航空公司稱已暫停飛往德黑蘭的航班，直至另行通知。波音公司發言人表示知悉墜機事故，正蒐集更多資訊。

（路透社/衛報/BBC）