伊朗預警伊拉克 被指避傷美軍 分析稱反擊具象徵意義 不欲緊張升級

伊朗昨日的反擊極具象徵意義，例如導彈在凌晨1時半左右發射，與殺死蘇萊曼尼的空襲時間相若；伊朗高官在襲擊期間發布國旗照片，與特朗普在空襲消息流出初期發布美國國旗圖片相呼應。惟有分析指出，伊朗或刻意減低了今次行動的殺傷力，例如凌晨時分攻擊正值美軍的睡眠時間，在基地造成傷亡的機會較低，而且美國擁有較強、有可能一直處於高度戒備狀態的防空能力，德黑蘭應該掌握其導彈對有關技術的抵抗能力。路透社昨引述美國及歐洲匿名官員消息，皆指伊朗是刻意避免美軍傷亡，以防局勢升級惡化。另外，伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）發表聲明，稱在凌晨已收到伊朗的口頭預警，亦有就此通報美國。

導彈半夜來襲 美軍早有防備

分析認為，昨日行動或是讓雙方緩和緊張局勢而不失面子的機會，伊朗可藉此表示對蘇萊曼尼之死實行激烈報復，安撫國內主戰派，轉而以代理人戰爭及外交壓力等方式迫使美國從伊拉克撤軍。特朗普則向來視在中東駐兵浪費金錢，在競選時亦承諾避免與中東展開新戰爭。今次伊朗的行動若沒有對美軍造成嚴重傷亡，他或會視其為對蘇萊曼尼被殺的對等反應，避免再採取大規模的報復襲擊。

惟同時間，特朗普不希望外界覺得自己軟弱，日前亦表明若伊朗「做了不該做的事」，就須承受嚴重後果。新華社評論認為，若特朗普決定還擊，美國或會對伊朗採取對等軍事打擊，即精心選擇打擊目標，好讓能達到報復的目的之餘，亦不至於令局勢再度升級。另一個可能做法是作出超出「對等」程度的攻擊，但避開伊朗核心目標，以達到震懾效果。

最極端的選項是刻意攻擊核心目標，藉此讓伊朗屈服，但此舉可能適得其反。鑑於伊朗是從本土向基地發射導彈，美國下一步或難以避免要瞄準伊朗領土。

美方未傳傷亡 伊朗民眾怒火未熄

這是自從1979年美國人質危機以來，伊朗和美國關係40年來最嚴重危機。熟知內情的不同消息人士指出，德黑蘭當局已備妥一系列方案，端視美方對昨天的攻擊如何回應而定。消息人士坦言，既然美方沒有傷亡，昨天的攻擊料將無法伊朗平息民眾對美國總統特朗普的怒火。一名德黑蘭政府消息人士指出，這一波敵對狀態會趨緩還是激化，未來4、5天將是關鍵。

美國輿論對於空襲蘇萊曼尼一事是否「暗殺」仍有爭議，美國1976年將暗殺列為非法，當時雖未有作出定義，但歷屆政府一直擴闊其可行範圍，尤其911襲擊後民眾要求打擊恐怖分子。美國當局認定蘇萊曼尼是恐怖分子，但他仍是主權政府的軍事主將。華府最初稱空襲是應對「迫切威脅」，堅稱即使未獲國會授權仍屬合法，但未有說明威脅的危急程度。特朗普隨後又表明空襲屬報復行動，反強調早於奧巴馬或小布殊時代就應該殺死蘇萊曼尼。有美國傳媒主管指出，為免重犯美國2003年錯誤指控伊拉克擁有「大殺傷力武器」而派兵出戰的錯誤，不少傳媒今次極力尋找有沒有可信的情報能證實政府「迫切威脅」的說法，而非全盤接受其主張。

（CNN/BBC/POLITICO）