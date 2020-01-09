伊朗22導彈襲美軍伊拉克基地 稱殺80美國人 特朗普否認傷亡不想用武

美國總統特朗普於美國時間周三早上在白宮再發表聲明，重申沒有美方人員在伊朗空襲中傷亡，又再次指蘇萊曼尼近日策劃襲擊，美國制止了他。他表示不想使用武力，但說「美國的軍事和經濟實力是最好的威懾力量」；並宣布將增加對伊朗的經濟制裁。

特朗普：將增經濟制裁

有分析認為特朗普的言論表明美方無意再動武，為緊張局勢降溫。石油價格昨日急劇下跌，扭轉最初因擔心美伊再爆衝突而引起的恐慌性飈升。

特朗普在伊朗行動後先在Twitter回應稱，正評估傷亡和損失，但「目前一切還好」，又強調美國擁有全球最強及裝備最好的軍隊。

伊拉克軍方昨日凌晨發動「蘇萊曼尼烈士行動」，發射22枚導彈轟炸伊拉克西部的阿薩德（Al-Asad）空軍基地及北部的埃爾比勒（Erbil）基地，其中17枚導彈以阿薩德基地為目標，當中兩枚沒有爆炸，另有5枚導彈以埃爾比勒為目標。伊朗半官方通訊社Fars報道，軍方以射程500公里、彈頭可達500公斤的國產「征服者313」型導彈（Fateh 313）攻擊阿薩德基地。加拿大《環球郵報》引述伊斯蘭革命衛隊的消息，伊朗軍方出動了「奇亞姆1」（Qiam-1）導彈襲擊埃爾比勒，社交網上曝光的照片顯示當地民眾發現的導彈殘骸，從外形上判斷相信是「奇亞姆1」的燃料缸。「奇亞姆1」射程達800公里，彈頭達340公斤，具備快速整備能力，從準備到發射不需半小時。

澳門國際軍事學會會長黃東向本報表示，從伊朗公開的導彈發射影片來看，導彈發射傾角80度，有機動彈翼，相信是屬於征服者系列的「佐勒菲卡爾」短程彈道導彈，其最大射程700公里，曾於2017年擊中敘利亞境內ISIS目標。他說相信導彈發射車藏在高架橋底，「開出來發射，射完躲回去」。

監督駐中東美國部隊的美軍中央司令部表示，伊朗發射15枚導彈，其中10枚擊中阿薩德基地、1枚落在阿比爾機場附近，另外4枚失效。黎巴嫩「廣場電視台」報道，一架美軍軍機在阿薩德基地跑道上被導彈摧毁。美國有線新聞網絡（CNN）、霍士電視台等多家傳媒引述匿名美國官員稱，初步評估顯示沒有美軍在襲擊中傷亡。

伊朗外長稱自衛 非尋求升級

今次是多年來伊朗首次直接對美國目標發動襲擊。伊朗外長扎里夫在Twitter稱，伊朗是根據聯合國憲章採取「適當的自衛行動」，又指伊朗不是尋求事態升級或戰爭，而是捍衛自身不受侵犯。伊朗革命衛隊稱，以導彈攻擊美軍駐伊拉克基地只是第一步，警告特朗普盡快撤走當地美軍。CNN報道，伊朗革命衛隊警告，如果伊朗受襲，第三波攻擊將以迪拜、阿聯酋和以色列城市海法為目標。

美國防部：基地早處高度戒備

美國國防部發表聲明，稱由於之前已有預警伊朗可能襲擊該區美軍，這兩座軍事基地早已處於高度戒備狀態，美方正評估襲擊造成的破壞，並考慮如何回應。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周二曾表示，美國希望緩和與伊朗的緊張關係，但如果爆發戰爭，美方已準備好結束戰爭的方法。美國眾議院議長佩洛西說，華府必須停止不必要的挑釁，亦要求伊朗停止襲擊，「美國以及全世界都不能再有戰爭」。

阿薩德空軍基地是伊拉克第二大軍事基地、目前美國在伊拉克駐軍人數最多的基地，同時也有多國打擊ISIS的部隊。

華籲美伊克制 歐盟促停用武對話

中國外交部發言人耿爽昨呼籲美伊雙方克制，並透過對話解決紛爭；歐盟敦促雙方立即停止使用武器，以帶來對話空間。鑑於局勢不穩，日本首相安倍晉三已取消原定訪問沙特阿拉伯等國的中東之行。

（法新社/路透社/BBC/新華社/中新網）

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