行會前見記者 林鄭主動談防疫工作15分鐘

宣布高鐵武漢客逐一探熱

林太昨回應記者問題前發言的15分鐘，主動談武漢疫情，表示港府高度關注，會全力提高戒備，採取各監察和預防措施。她提出三大原則，包括迅速應變、嚴陣以待及公開透明，並羅列出12月31日以來，港府召開的緊急會議、會見傳媒等工作。

港府於1月3日起，在機場增設紅外線熱像儀為武漢旅客監測體溫，惟有意見認為應涵蓋高鐵旅客。林鄭表示當局由前晚起，在高鐵站額外用手提式紅外線測溫器，為每日兩班途經武漢列車的乘客測體溫。據悉，當局昨試驗措施，證實沒影響人流，故昨早公布消息。

林太又稱，港府早前因應社會事件成立、由政務司長張建宗親率的跨部門小組，前日會議聚焦應對武漢肺炎，與6個政策局、13個部門制定措施，包括加強各部門旗下設施清潔，亦會確保有足夠防疫和消毒物品供應各部門。

學者指或冀挽回民望

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，2003年爆發SARS及反對23條立法，形成「爆炸性事件」，今次港府高度重視疫情，相信與林太汲取當年港府教訓有關。他說港府處理政治危機「束手無策」，但應對疫症有經驗，如成功處理，民望或有翻身機會。

民建聯昨約見中聯辦副主任何靖，表達對疫情高度關注，期望中央政府加強防控，包括每日公布防控進展。立法會主席批准議員麥美娟、葛珮帆和郭家麒就武漢疫情提出緊急口頭質詢。

東區區會要求林鄭赴武漢

此外，東區區議會昨通過動議，要求特首率領問責官員到武漢視察疫情，取回病毒分析報告。北區區議會則要求醫管局、衛生署、入境處和海關，到區議會舉行跨部門會議。