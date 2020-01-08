曾赴武漢交流 中學生回港後請病假 隨團師生須戴口罩 校長稱將加强清潔

明報記者

另外，理大證實一名曾往武漢學生發燒，返港前已退燒，回港後咳嗽，昨在大學醫療保健處就診，情况穩定。由於該學生是紅磡宿舍宿生，已消毒宿舍及校園。

香港教師會李興貴中學於聖誕假舉行武漢交流團，校長李永鴻稱，有30名中二、中三學生及3名老師，在上月26至29日赴武漢，主要是學習活動，去當地學校、博物館，沒去菜市場；校方得悉另有4名學生曾到武漢旅行。學校前日開學，李永鴻稱有一名曾到武漢的學生請病假，據知是呼吸道感染，求診後按醫生要求在家休息；其餘師生如常上學，但校方要求曾到武漢的師生戴口罩，並為他們量體溫。

李永鴻稱目前不知不明肺炎病源、潛伏期多久，會密切留意學生情况，已提醒學生可按需要戴口罩，要多洗手保持衛生等；面對將踏入流感季節，工友每日會用漂白水清潔課室，「做到的功夫都盡量做」。李稱見到學校多了師生戴口罩，正如公共場所都多了人戴口罩。他表示學校新年沒辦交流團，會觀察事態發展，決定復活節是否舉行交流團。

小學校長：如疫情擴撤內地交流

鳳溪創新小學校長李淑賢稱，聖誕假後學校逐一向家長詢問假期有否到武漢，兩名曾到武漢的學生身體狀况正常，校方及家長均每日分別為其探測體溫。她說學校今年4月會到北京交流，有40名學生參加，暫未有家長憂心疫症而退團，校方會監察情况，若疫情有蔓延迹象，會再問家長是否繼續參加。

李又表示，近日已加強用1:49漂白水清潔課室及扶手等，亦提醒家長每日在學生書包放3個口罩，鼓勵學生在人多地方戴上。

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，已提醒保母車準備口罩，亦提醒家長若農曆新年假會到武漢，返港後有不適要主動向校方申報。他說今年4月學校會辦佛山交流團，約200名學生參加，若不明肺炎蔓延到廣東，會考慮取消行程。

各大學表示會加强校園清潔

本報昨向8間大專院校查詢防疫措施，各大學均表示會加強校園清潔和消毒，並提醒學生和教職員注意個人衛生。理大表示已建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天密切注意體溫及身體狀况，並戴外科口罩，如有不適應即求診，並知會校方。科大及城大表示，已在校園內提供酒精搓手液及口罩予有需要者。

教育局發言人回覆表示，今年1月至2月沒有前往或途經武漢的學生交流團，局方會密切留意和評估事態發展，作出適當安排。