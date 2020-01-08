藥房口罩售罄 N95每個25元

記者在北角及銅鑼灣向14間藥房查詢，其間不少人同在查詢口罩。有7間藥房稱，有小量成人外科口罩，其餘稱已售罄。其中最貴的是銅鑼灣一間藥房，30個外科口罩售120元，平均4元一個；最便宜的是北角一藥房，5個售8元，平均1.6元一個，但存貨所剩無幾。

另外，3間賣N95口罩的藥房中，最便宜的售120元20個，平均每個6元，最貴的索價25元一個。該藥房聲稱原本賣10多元，但因近日N95的來貨價貴了10多元，故相應加價。

業界：銷情與SARS時相若

港九藥房總商會副理事長張德榮的藥房位於元朗，他說，平常藥房只存數十盒外科口罩，因應將進入流感高峰，早前已入200至300盒口罩，原本預計可應付兩至三周，但最近3、4日已售罄。他說現口罩銷情與SARS期間差不多，廠商亦沒預計有此情况，現在才從外地入貨，估計要一周後才有貨；搓手液等清潔用品銷情亦大升，以往每日只賣出兩三支搓手液，現每日都賣出20至30支。

港九藥房總商會理事長林偉民說，其位於沙田的藥房每日售出40至50盒外科口罩，部分牌子已斷貨，廠商以往經海路運送口罩，近日要以飛機從台灣、日本等地快遞到港，預計今日抵港，廠商已表明因運費貴，會加價兩成，故零售價會相應提高，預計一盒50個會由約50元加至60元。

專醫倡買外科口罩：聚氨酯罩不防菌

坊間有不少口罩款式選擇，感染及傳染病專科醫生曾祈殷建議選購外科口罩，因有3層，可防水，也能過濾細菌、病毒。他說坊間常見的黑色口罩由聚氨酯製成，不防水也不防菌。